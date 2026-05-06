Atrasta kopš 2. maija meklētā, 2011. gadā dzimusī Iveta Fjodorova

Atrasta bezvēsts pazudusī Iveta.
112
Šodien 11:32
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Austrumzemgales iecirkņa amatpersonas ziņo, ka bezvēsts prombūtnē bijusī, 2011. gadā dzimusī Iveta Fjodorova, kura šī gada 2. maijā izgāja no savas dzīvesvietas Jēkabpilī un pazuda bez vēsts, ir veiksmīgi atrasta.
"Informējam, ka bezvēsts prombūtnē bijusī Iveta Fjodorova ir atrasta sveika un vesela! Paldies ikvienam, kurš dalījās ar informāciju!" norāda Valsts policija. Jau ziņots, ka pazušanas brīdī jauniete bija ģērbusies ādas jakā, krekliņā, svārkos un baltas krāsas sporta apavos.
PAPILDINĀTS 6. maijā plkst. 09.49— Valsts policija (@Valsts_policija) May 6, 2026
