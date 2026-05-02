Šodien 15:38
Pēc četrarpus stundu meklēšanas 8 gadus veco meiteni Daugavpilī atrod viņas dzīvesvietā
Pēc četrarpus stundu ilgas meklēšanas astoņus gadus vecā meitene, kura bija pazudusi Cietokšņa rajonā, šonakt Daugavpilī tika atrasta viņas pašas dzīvesvietā.
Valsts policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka astoņus gadus vecā Natalja bija devusies pastaigā, bet pēc tam nebija atrodama. Meitene tika atrasta viņas dzīvesvietā, kur bija paslēpusies.
Valsts policija turpina skaidrot notikušā apstākļus, bet sākotnējā informācija neliecina, ka pret meiteni būtu bijis vērsts noziedzīgs nodarījums.
Meitenes meklēšanas darbos bija iesaistīti plaši spēki, tostarp kinologs, pašvaldības policija, tika izmantots arī drons, informē policija.
Par meitenes meklēšanu tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums Daugavpils apkārtnē.