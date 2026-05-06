Madonas bērnudārzs “Kastanītis” saņem “eTwinning Skola” statusu un Eiropas Komisijas pateicību
Madonas PII “Kastanītis” ir saņēmusi nozīmīgu Eiropas atzinību – “eTwinning Skola” statusu, kas apliecina pirmsskolas apņemšanos veidot sadarbībā, inovācijās un digitālajās prasmēs balstītu izglītības vidi.
Šī gada 29. aprīlī plkst. 11.30 vizītē iestādē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāve un eTwinning koordinatore Linda Muižniece-Slesare svinīgi pasniedza “eTwinning Skola” atzinības zīmi un Eiropas Komisijas pateicības vēstuli. Pasākumā piedalījās arī Madonas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks izglītības jautājumos Māris Justs un Madonas izglītības pārvaldes vecākā izglītības darba speciāliste Inese Juhnoviča.
Madonas pirmsskolas “Kastanītis” ir viena no 8 Latvijas izglītības iestādēm, kas šī gada aprīlī saņēma “eTwinning Skola” statusu, pievienojoties gandrīz 2262 skolām visā Eiropā un ārpus tās. Statuss piešķirts uz diviem gadiem, atzīmējot iestāžu aktīvu iesaisti eTwinning projektu īstenošanā, pedagogu profesionālās pilnveides veicināšanā, digitālās pratības attīstībā un interneta drošības jautājumu integrēšanā mācību procesā. Šī atzinība apliecina, ka pirmsskolā “Kastanītis” mērķtiecīgi attīsta skolēnu un skolotāju sadarbību, kā arī veicina skolēnu iesaisti projektu plānošanā un īstenošanā.
Kopš 2022. gada pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis” eTwinning tīklā ir reģistrējusi jau 14 nacionāla un starptautiska mēroga sadarbības projektus, kuru īstenošanā aktīvi iesaistījušies astoņi iestādes pedagogi. To saturs primāri fokusēts uz STEM jomu, fizisko aktivitāšu veicināšanu, kā arī vides izpēti un aizsardzību. Iegūtais “eTwinning Skola” statuss apliecina iestādes spēju mērķtiecīgi veidot drošus un jēgpilnus digitālos paradumus jau no mazotnes. Aktīvā sadarbība ar vietējiem un ārvalstu partneriem ļauj pirmsskolai “Kastanītis” nepārtraukti attīstīties, integrējot mācību procesā mūsdienīgas, bērnu vecumposmam atbilstošas un starptautiski atzītas izglītības metodes.
Kas ir “eTwinning Skola” statuss?
eTwinning Eiropas skolu sadarbības tīkls 2018.gadā uzsāka iniciatīvu – izglītības iestādes, kurās darbojas aktīva skolotāju komandas, kas īsteno projektus un papildus skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību, katru gadu var pieteikties “eTwinning Skola” statusam. Lai iegūtu “eTwinning Skola” statusu, vērtē skolotāju aktivitātes ne tikai eTwinning projektos un pašā kopienā, bet arī izglītības iestādes sagatavotību interneta drošības jautājumos, digitālās pratības veicināšanā, kā arī pedagogu profesionālo pilnveidi attiecīgajās jomās un skolotāju sadarbību. Iestādēm statusu piešķir uz 2 gadiem. Apbalvotās iestādes saņem “eTwinning Skola” atzinības zīmes, kas apliecina izglītības iestādes izcilos rezultātus iepriekš minētajās jomās, kā arī papildus mācības skolas pedagogiem. Vairāk par “eTwinning Skola” statusa iegūšanu var uzzināt šeit.
eTwinning ir Eiropas Savienības programmas izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus+” aktivitāte, kura tiek īstenota, izmantojot projektu kā mācību metodi un nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, veicina pedagogu profesionālo pilnveidi IKT, metodikas un valodu jomā. Reģistrējoties eTwinning, skolotāji var īstenot projektus vietējā un Eiropas mērogā, izmantot bezmaksas tiešsaistes partneru atrašanas, sadarbības un projekta gaitas atainošanas rīkus, kā arī piedalīties vietējā un starptautiskā mēroga pedagogu profesionālās pilnveides pasākumos gan tiešsaistē, gan klātienē. Pašlaik eTwinning reģistrējušies aptuveni viens miljons skolotāju, no kuriem vairāk nekā 4500 ir Latvijas skolotāji. Informācija par eTwinning pasākumiem ir atrodama šeit.