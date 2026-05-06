Sestdien, 2. maijā Jaunpilī pulcējās 798 pārgājiena “EJAM VISI!” dalībnieki, lai kustībā iepazītu Jaunpili.
FOTO: pārgājienā "Ejam visi!" Jaunpilī piedalījies rekordliels dalībnieku skaits
Pārgājiena programma bija bagātīga un daudzveidīga, kas ļāva dalībniekiem ne tikai aktīvi pavadīt dienu dabā, bet arī izzināt Jaunpils vēsturi, satikt vietējos cilvēkus un iepazīt šīs vietas garšas. Dalībniekiem bija iespēja izvēlēties kādu no trīs maršrutiem: “Čāpotāji” (8 km), “Aktīvajiem” (13 km) un “Latvijas valsts mežu izaicinājums” (22 km).
Daudzus pārsteidza Jaunpils pils muzejs, kura ekspozīcija bija izvietota trīs stāvos. Muzejā bija iespējams uzzināt par Jaunpils novada, muižu un Jaunpils pils vēsturi. Jaunpils Evaņģēliski Luteriskā Baznīca atklāja savu grezno altāri un stāstus par pārbaudījumiem, ko tā piedzīvojusi cauri laikiem. Ūdensdzirnavās varēja iepazīt senos darba procesus un atpūsties ūdens šalkoņu skaņās. Bērniem jo īpaši patika ūdensdzirnavās mītošie iemītnieki, kā piemēram, Toms un Džerijs, dzirnavu baltais kaķis un citi draugi. Jaunpils alus darītavā bija iespēja uz vietas degustēt radītos dzērienus un uzzināt to tapšanas noslēpumus. Jaunpils pienotavā valdīja saldējuma smarža un garša, ko dalībnieki atzina par vienu no garšīgākajiem saldējumiem, kāds ir baudīts. Savukārt amatu mājā varēja iepazīt latviešu kultūrvēsturisko mantojumu un redzēt, kā cauri gadsimtiem saglabātas senās amatu prasmes. Aušana, keramika, rokdarbi - viss šajā mājā bija dzīvs, taustāms un iedvesmojošs.
Daudzi dalībnieki atzina, ka Jaunpils īpašais šarms slēpjas tās spējā saglabāt un godāt viduslaiku tradīcijas. Kāda dalībniece no Saldus teica: “Jaunpils pils ir īsta Jaunpils sirds, jo šeit pazūd laiks un viduslaiku elpa jūtama ik uz soļa.” Bija arī dalībnieki, kas cerēja satikt pils spoku Bruni, lai uzzinātu dziļākos pils noslēpumu. Bruni gan nevienam neizdevās satikt, bet šādus, tādus noslēpumus gan pils dalībniekiem atklāja.
Visi dalībnieki startā saņēma pārgājiena starta paku, kurā atradās salds enerģijas našķis, spēka dzēriens, ūdens pudele, pasākuma suvenīrs un citi pārsteigumi. Savukārt finišā visus sagaidīja silta Jaunpils pils gatavota putras porcija. Dalībniekiem kartē bija norādīts ne tikai maršruts, bet arī aprakstīti tajā esošie objekti un sagatavoti izzinoši jautājumi, dalībnieku zināšanu krājuma papildināšanai.
Garākajā maršrutā dalībniekiem bija nodrošināts enerģijas uzlādes punkts, kurā varēja atpūsties un uzņemt papildu spēkus tālākajam ceļam. Visi pārgājiena dalībnieki piedalījās lielajā izlozē, kurā varēja laimēt vērtīgas balvas no Jaunpils pašvaldības, Jaunpils pienotavas, Jaunpils alus darītavas, apavu veikala GABI un mājsaimniecības preču veikala “Tava Telpa.
Pasākuma organizatori saka lielu paldies pasākuma atbalstītājiem un sadarbības partneriem: AS "Latvijas valsts meži", AS “Dobeles Dzirnavnieks”, AS „Tukuma Piens”, SIA "Stelpes minerālūdens", mājsaimniecību preču lielveikals “TavaTelpa.lv”, Daily, apavu veikals GABI, DINOSS, Jaunpils alus darītava, Jaunpils pienotava, Jaunpils pils, Jaunpils Amatu māja, vidusslaiku sēta “Niedru Lijas”.
Liels paldies arī visiem Jaunpils iedzīvotājiem, kas šo dienu padarīja dalībniekiem neaizmirstamu. Īpaši sveicieni ģimenei, kas uzņēma dalībniekus savā sētā un cienāja ar gardu, tikko ceptu šašļiku. Par šo finišā bija sajūsmā daudzi mūsu pārgājiena dalībnieki.
Nākamais "Ejam visi!" pārgājiens norisināsies 6.jūnijā Cesvainē. Šajā pārgājienā varēs apskatīt Cesvaines pili un Cesvaines baznīcu, kuras arhitektūra izceļas ar īpašu, Latvijā retu stilu. Dalībnieki apciemos Cesvaines Smēdes namu, kas šobrīd atdzimst no jauna. Varēs apskatīt Vinetas Meistares izšūto gleznu galeriju un mākslinieces skaisto radīto dārzu. Arī Cesvainē varēs baudīt vietējās alus garšas. Pārgājiena reljefs būs pauguriem bagāts, kā jau pieklājas augstienes zonai.