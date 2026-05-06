FOTO: Mātes dienā - lielākais ziedu pušķis Pakrojas muižā
Šķiet, pati daba pasniedz mammām skaistāko svētku pušķi – šogad Pakrojas muižas Tulpju un pavasara ziedu festivāla ziedēšanas kulminācija sakrīt ar Mātes dienu. Ziedu festivālā “Renesanse” šobrīd krāšņi zied tulpes un citi pavasara ziedi, kas, siltā laika iedvesmoti, plaukst visā savā burvībā. Aicinām steigties un baudīt šo skaistumu, jo to ziedēšanas laiks ir īss, un tieši tagad ziedi stāsta savus skaistākos stāstus.
Laikapstākļu pārbaudīti, bet nepārvarēti
Pavasaris Lietuvā šogad nav taupījis pārsteigumus. Pēdējo nedēļu laikapstākļi atgādinājuši visus četrus gadalaikus – no nakts salnām līdz gandrīz vasarīgam siltumam, no maigas saules līdz vējainām un apmākušām dienām. Tāpēc ir dabiski jautāt: kā uz šādiem laikapstākļu kontrastiem reaģējuši pavasara ziedi?
Siltums atnesa ziedēšanas “sprādzienu”
Pavasara “karalienes” – tulpes – šajā sezonā piedzīvojušas visu. Šķiet, vēl pavisam nesen gaidījām pirmos pumpurus, bet tagad krāsainu ziedu vilnis pāršalcis dobes. Pārcietušas salnas, līdz ar siltuma atgriešanos tulpes atvērušas ziedus vēl plašāk nekā parasti, it kā steidzoties uzņemt katru saules staru. Dažas pat izpletušas ziedlapiņas uz āru, atklājot visu krāsu un formu intensitāti. Tagad, pēc tik strauja siltuma pieplūduma, visvairāk gaidīts ir neliels atvēsums un lietus, kas šobrīd ziediem ir vitāli nepieciešams.
“Lietus un vēsāks gaiss ļauj ziediem uzņemt mitrumu, kļūt stiprākiem, saglabāt spilgtas krāsas un, pats svarīgākais, pagarināt ziedēšanu. To arī ceram piedzīvot tuvākajās dienās. Lai kā arī būtu, daba pati nosaka, cik ilgi ļaut cilvēkiem priecāties par pirmajiem pavasara ziediem,” saka Pakrojas muižas dārznieki.
Īsākā un trauslākā ziedēšana
Šī gada tulpju ziedēšanas kulminācija ir kā uzvara pār mainīgo un īpaši sauso pavasari. Katrs zieds liecina ne tikai par ilgi gaidītā skaistuma uzvaru, bet arī par izturību. Iespējams, tāpēc šogad krāsas šķiet vēl spilgtākas, bet pati ziedēšana – vēl īpašāka, jo sevišķi tāpēc, ka tā ir tik īsa.
Pēc Pakrojas muižas ziedu festivālu veidotājas Kristīnas Ivančenko teiktā, šobrīd piedzīvojam vienu no skaistākajiem, bet vienlaikus arī trauslākajiem pavasara posmiem. “Daļa ziedu jau sasniegusi pilnbriedu, bet citi, vēlīnie, tikai sāk plaukt, tāpēc katra diena atnes jaunu skatu puķu dobēs. Tieši tagad ir vispiemērotākais laiks steigties to apskatīt,” viņa aicina.
Pavasara ziedu “gleznas” zem klajas debess
Šopavasar vairāk nekā 10 hektāru lielais Pakrojas muižas parks ir pārvērties par dzīvu renesanses gleznu. Tūkstošiem tulpju un citu pavasara ziedu iekrāsojuši vidi tā, ka katra pastaiga kļūst kā ceļojums cauri nepārtraukti mainīgam mākslas darbam. Tomēr jāatceras – šī ziedēšana ir iedvesmojoša un apbrīnojama, bet neturpinās ilgi.