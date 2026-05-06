Avārijas dēļ daļēji bloķēta Valkas-Smiltenes šoseja.
112
Šodien 08:41
Valkā netālu no dzelzceļa pārbrauktuves notikusi avārija. Daļēji bloķēta Valkas- Smiltenes šoseja
"Latvijas Valsts ceļi" (LVC) ziņo, ka Valkas novadā pie Piparciema, netālu no dzelzceļa pārbrauktuves, noticis ceļu satiksmes negadījums.
Kā ziņo LVC, sākotnēji sadursmes dēļ pilnībā tika bloķēta Valkas-Smiltenes šoseja, bet šobrīd satiksme atjaunota pa vienu šosejas joslu. "Aicinām autovadītājus izvēlēties alternatīvus maršrutus un rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem," norāda LVC.
Satiksme atjaunota pa vienu joslu. https://t.co/HUXYqW8mYU— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) May 6, 2026