VIDEO: smaga avārija uz Vidzemes šosejas; gājis bojā cilvēks
Piektdienas rītā Smiltenes novada Gaujienas pagastā ceļu satiksmes negadījumā uz Vidzemes šosejas gājis bojā cilvēks, liecina Valsts policijas (VP) rīcībā esošā sākotnējā informācija.
Ceļu satiksmes negadījumā iesaistīti divi transportlīdzekļi - kravas automašīna un "Audi" markas vieglā automašīna. Avārijas dēļ šobrīd notikuma vietā ir bloķēta satiksme.
Kā informēja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, viens no negadījumā iesaistītajiem cilvēkiem mediķu ierašanās brīdī jau bija miris.
Notikuma vietā mediķi apskatījuši vēl vienu cietušo, kurš no tālākas hospitalizācijas atteicies.
"Latvijas Valsts ceļi" vēsta, ka ceļu satiksmes negadījums noticis Vidzemes šosejas 157. kilometrā.
Satiksme ir pilnībā bloķēta, un apbraukšana iespējama pa autoceļiem Gaujiena- Verasskola un Valka- Vireši.
Ceturtdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši septiņi cilvēki
Ceturtdien Latvijā reģistrēti 143 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta septiņi cilvēki, informēja Valsts policija.
Vakar seši cilvēki cieta avārijās Rīgas reģionā, bet viens - Kurzemē. Divi no cietušajiem bija gājēji, bet viens - elektroskrejriteņa vadītājs.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 13 vadītājus. Visvairāk šādu aizturēto bijis Rīgas reģionā, Zemgalē un Latgalē.
Deviņi aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 232 protokoli: Rīgas reģionā sodīti 35 autovadītāji, Vidzemē - 70, 96, Kurzemē - 51, Latgalē - 49, bet Zemgalē - 27 transporta līdzekļu vadītāji. Viens vadītājs sodīts par agresīvu braukšanu.
Kopumā policija vakar noformējusi 548 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.