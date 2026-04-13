Satiksme uz Liepājas šosejas ir bloķēta.
Šodien 12:52
Smaga avārija uz Liepājas šosejas: notikusi vairāku kravas auto sadursme; satiksme bloķēta. VIDEO
Pirmdien pēc plkst. 11 vairāku kravas automašīnu sadursmes dēļ bloķēta Liepājas šoseja netālu no Tīreļiem.
Valsts policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina, ka negadījumā iesaistīti pieci kravas transportlīdzekļi. Pašlaik dienesti vēl strādā notikuma vietā, tāpēc plašāka informācija par negadījumu nav pieejama.
Notikuma vietā mediķu palīdzība bija nepieciešama diviem negadījumā iesaistītajiem, informēja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD). Viens cietušais guvis vidēji smagus ievainojumus un stabilā stāvoklī nogādāts ārstniecības iestādē, savukārt otrs nav guvis smagus ievainojumus, tāpēc viņam hospitalizācija nebija nepieciešama.
Saskaņā ar VSIA "Latvijas valsts ceļi" sniegto informāciju apbraukt negadījuma vietu var pa ceļu Kalnciems-Kūdra vai Ventspils šoseju.
Foto Mārtiņš Ziders
