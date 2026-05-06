Robežsargiem met virsū akmeņus, nelegālos imigrantus pārvadā ar “Bolt” trafarējumiem aplīmētu auto - brīvdienās uz valsts robežām novēroti vairāki incidenti
Brīvdienās, no 30. aprīļa līdz 4. maijam robežsargi Augšdaugavas un Krāslavas novados aizturēja četras personas, kas pārvadāja nelegālos imigrantus. Tāpat robežsargi no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas atturēja 28 personas.
Ceturtdien, 30. aprīlī, pārbaudot saņemto informāciju, robežsargi uz autoceļa Augšdaugavas novadā pārbaudei apturēja "Toyota" markas automašīnu, kuru vadīja Latvijas pilsone. Pārbaudot automašīnu, konstatēts, ka tās salonā atrodas sešas aziātiskas izcelsmes persona bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām.
Tāpat robežsargi personu pārvadātājus aizturēja arī 2. un 3. maijā. Sestdien, 2. maijā, robežsargi Krāslavas novada Skaistas pagasta pārbaudei apturēja kādu "Volvo" markas automašīnu, kuru vadīja Latvijas pilsone, bet pēc mazāk nekā stundas Augšdaugavas novada Višķu pagastā apturēja "Toyota" markas automašīnu, kuru vadīja Moldovas pilsonis. Pārbaudot automašīnas, konstatēts, ka pirmajā gadījumā salonā atrodas sešas, bet otrā gadījumā – 12 aziātiskas izcelsmes personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām.
Tāpat konstatēts, ka Moldovas pilsonis pārkāpis Imigrācijas likuma 4.4 panta prasības, kas nosaka, ka ārzemniekam — jebkuras valsts, izņemot Eiropas Savienības, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācijas vai Brazīlijas Federatīvās Republikas, pilsonim —, kuram nav Latvijas Republikas izsniegtas vīzas vai uzturēšanās atļaujas, ir pienākums 48 stundas pirms ieceļošanas Latvijas Republikā iesniegt valsts apdraudējuma novēršanai nepieciešamās ziņas.
Dagdas pagastā apturēta kāda "Toyota" markas automašīnu ar taksometra “Bolt” trafarējumu sānos
Savukārt svētdien, 3. maijā, pārbaudot saņemto informāciju, robežsargi Krāslavas novada Dagdas pagastā apturēja kādu "Toyota" markas automašīnu ar taksometra “Bolt” trafarējumu sānos, kuru vadīja Igaunijas pilsonis. Pārbaudot automašīnu, konstatēts, ka tās salonā atrodas četras aziātiskas izcelsmes personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām.
Pret Latvijas pilsonēm uzsākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 285. 1 panta trešās daļas par liela personu skaita nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā. Pret Moldovas pilsoni uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 285. panta trešas1 daļas par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, ja tā izdarītas pastiprinātas robežapsardzības sistēmas darbības režīma laikā un pēc Krimināllikuma 15. panta ceturtās daļas par nozieguma mēģinājumu atzīstama apzināta darbība (bezdarbība), kas tieši vērsta uz tīšu tā izdarīšanu, ja noziegums nav izdarīts līdz galam no vainīgā gribas neatkarīgu iemeslu dēļ. Bet pret Igaunijas pilsoni uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 285.1 panta otrās daļas par apzinātu personas nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā, ja šāda iespēja nodrošināta divām vai vairākām personām. 28 personas atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu.
Nelegālais imigrants uz Baltkrievijas robežas met robežsargiem ar akmeņiem
Tāpat svētdien, 3. maijā, Daugavpils pārvaldes Silenes robežapsardzības nodaļas robežsargiem nācās saskarties ar agresiju no likumpārkāpēja puses.
Persona, kura nelikumīgi šķērsoja valsts robežu no Baltkrievijas puses, nereaģēja uz robežsargu rīkojumu atgriezties atpakaļ, uzvedās agresīvi, meta akmeņus un draudēja robežsargiem. Situācijas kontrolēšanai robežsargi pielietoja speciālos līdzekļus, pēc kā persona atgriezās valstī, no kuras ieradās.
Valsts robežsardze atkārtoti aicina iedzīvotājus neiesaistīties nelikumīgās darbībās un atgādina, ka par iesaisti paredzēti bargi sodi - par personu nelikumīgas pārvietošanas organizēšanu un atbalstīšanu likumpārkāpēji var tikt sodīti ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz pat desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.