Mūzikas namā “Daile” skanēs LNSO kamermūzika, tango un džezs
Ceturtdien, 7. maijā, plkst. 19.00 Mūzikas namā “Daile” koncertā "LNSO kamermūzika. Tango un džezs” uzstāsies Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) mūziķi – vijolnieki Sandis Šteinbergs un Raimonds Melderis, altists Arigo Štrāls, čellists Ainārs Paukšēns un kontrabasists Raivo Ozols, kā arī LNSO draugi un domubiedri saksofonists Kārlis Vanags, akordeonists un bandoneonists Artūrs Noviks un ģitārists Matīss Čudars.
Šīs sezonas noslēdzošajā kamermūzikas cikla koncertā skanēs virkne jaundarbu – klausītājiem būs iespēja dzirdēt Kārļa Vanaga, Matīsa Čudara, Andra Buiķa, Jāņa Rubika, Edgara Cīruļa un Alvila Altmaņa opusu pirmatskaņojumus, kam līdzās būs Roberto di Marino Bandoneona koncerta daļas un Astora Pjacollas „Contrabajissimo”. Koncertu vadīs un ar komponistiem sarunāsies mūzikas žurnāliste Liene Jakovļeva.
Vijolnieki Sandis Šteinbergs un Raimonds Melderis, altists Arigo Štrāls, čellists Ainārs Paukšēns, kontrabasists Raivo Ozols un akordeonists Artūrs Noviks tango iedvesmotās programmās uz skatuves satiekas jau ceturto reizi, allaž meklējot iespējas līdzās likt arī jaunus latviešu komponistu opusus.
Šoreiz skanēs seši jaundarbi, un savas mūzikas pirmatskaņojumos piedalīsies arī vairāki autori. Kārļa Vanaga saksofona spēli dzirdēsim gan paša opusā „Visu pēc kārtas” / „All In A Row”, gan Edgara Cīruļa darbā „Horizons Within Horizons” un Jāņa Rubika jaundarbā „Seeking New Beauty”. ģitāras spēli dzirdēsim viņa skaņdarba "Broken Matters" pirmatskaņojuma. Klausītāji pirmoreiz dzirdēs arī Andra Buiķa „Tango maijam” un Alvila Altmaņa „Spes elapsa” („Zudušās cerības”). Programmā, kurā skan tango, neiztrūkstošs ir akordeona tembrs – Artūra Novika spēli dzirdēsim vairākos jaundarbos, bet akordeona „radinieks” bandoneons skanēs Roberto di Marino Bandoneona koncerta daļās un Astora Pjacollas opusā „Contrabajissimo”.
