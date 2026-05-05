CVK vadītājs atklāj: kā varētu noritēt rudens Saeimas vēlēšanas
Pašlaik ir būtiski uzlabojušās perspektīvas, ka rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās tiks izmantotas vairākas informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmas, tostarp elektroniskais vēlētāju reģistrs, šorīt intervijā LTV "Rīta panorāmai" sprieda Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētājs Māris Zviedris.
Zviedris sacīja, ka CVK uzticas valsts izraudzītajām trim kapitālsabiedrībām, no kurām tiek gaidīta vēlēšanu IT sistēmu sakārtošana, taču, kamēr darbi nav paveikti, nevarot arī teikt, ka viss būtu 100% droši. CVK joprojām esot gatava dažādiem scenārijiem vēlēšanu norisē.
Pēc CVK vadītāja vārdiem, labā ziņa ir tā, ka "esam attālinājušies no elektroniskā vēlētāju reģistra nebūšanas", kas dos vēlētājiem iespējas balsot jebkurā iecirknī. No vēlētājiem neredzamām IT sistēmām būšot iespēja lietot elektroniskus vēlēšanu gaitas žurnālus un balsu skaitīšanas protokolus, kas atvieglo vēlēšanu organizatoru darbu.
Balsis skaitīs "ar rokām", bet vēlēšanu rezultāti būs gaidāmi nākamajā dienā. Skaidrs, ka šoreiz skenēšanas sistēmu balsu apkopošanai neizmantos, bet tas nenozīmē, kā tālāku vēlēšanu kontekstā no šīs tehnoloģijas atteiktos pavisam, atzīmēja Zviedris.
Kā ziņots, Ministru kabinets krīzes vadības sēdē aprīļa beigās nolēma vēlēšanu sistēmu izstrādi nodot valstij daļēji vai pilnībā piederošajiem uzņēmumiem SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT), SIA "Tet" un "Latvijas valsts meži" (LVM).
VARAM ir izbeigusi līgumu ar vēlēšanu platformas izstrādātāju "RIX Technologies" un tā vietā rosināja nodot vēlēšanu sistēmu izstrādi LMT, "Tet" un LVM. Kā uzsvēra VARAM, šie uzņēmumi izvēlēti, jo to pārvaldībā ir iesaistīta valsts un tie ir īstenojuši nozīmīgus informācijas tehnoloģiju infrastruktūras projektus gan Latvijā, gan ārpus tās. Uzņēmumos darbojas augsti kvalificēti speciālisti, tostarp speciālisti ar atbilstošiem drošības sertifikātiem, kas ir kritiski nepieciešami vēlēšanu sistēmas izstrādē, norāda VARAM.
Plānots, ka LMT izstrādās Vēlēšanu platformas vēlēšanu informācijas sistēmas pilnveidojumus. VARAM skaidro, ka šie uzlabojumi atvieglos vēlēšanu iecirkņu darbu, tostarp uzlabos rezultātu apkopošanu, tādējādi saīsinot rezultātu apkopošanas un publiskošanas laiku.
Savukārt "Tet" iesaistīsies Vēlēšanu platformas moduļu nepieciešamo pielāgojumu izstrādē, nodrošinot Vēlēšanu platformas auditu veikšanu. LVM veiks Elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra moduļa papildinājumu izstrādi un nodrošinās tiešsaistes vēlētāju reģistru, kas ļaus vēlētājiem balsot jebkurā iecirknī.