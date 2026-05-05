Ruks: pagaidām nav indikāciju par paaugstinātiem drošības riskiem 9. maijā, bet esam modri
Valsts policijai (VP) pagaidām nav indikāciju par paaugstinātiem drošības riskiem Latvijā 9. maijā saistībā ar Krievijā plānotajām "Uzvaras dienas" svinībām, tomēr tiesībsargājošās iestādes saglabā modrību, lai nepieciešamības gadījumā būtu gatavas rīkoties, intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" sacīja VP priekšnieks Armands Ruks.
Viņš apliecināja, ka, tuvojoties 9. maijam, tiesībsargājošās un drošības iestādes uztur regulāru saziņu un plāno cilvēkresursus, lai nodrošinātu kārtību. Jārēķinās, ka šogad 9. maijs iekrīt brīvdienā, līdz ar to cilvēkiem būs "vairāk laika izpausmēm, tā kā darbs būs jebkurā gadījumā," atzīmēja policijas priekšnieks.
Vaicāts, vai policija būs gatava un kā tā reaģēs, ja, piemēram, Krievijas "Uzvaras dienas" svinības tiks pārnestas uz kādu no mikrorajona iekšpagalmiem, Ruks atbildēja, ka policija šādu rīcību nekādā gadījumā netolerēs, bet rīkosies asi un stingri saskaņā ar likumu.
VP priekšnieks aicināja cilvēkus apzināties, kādā laikā mēs dzīvojam, un atgādināja, ka 9. maija svinēšana bieži ir saistīta ar iespējamu nedraudzīgu valstu ietekmi, nevis ar vēstures notikumu atcerēšanos un pieminēšanu.
Jau ziņots, ka desmitgadēm 9. maijā pēc Krievijas iniciatīvas tikušas organizētas svinības Sarkanās armijas uzvarai pār nacistisko Vāciju Otrajā pasaules karā. Arī Latvijā joprojām daļa sabiedrības piekopj tradīciju atzīmēt tā dēvētos Uzvaras svētkus, tomēr šis datums Austrumeiropā tiek identificēts ar Baltijas valstu okupāciju un aneksiju PSRS sastāvā.