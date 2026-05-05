Mančestras "City" zaudē svarīgus punktus cīņā par Premjerlīgas titulu
Svarīgus punktus cīņā par Anglijas Premjerlīgas čempiontitulu pirmdien zaudēja Mančestras "City" komanda, kas viesos cīnījās neizšķirti 3:3 (1:0) ar Liverpūles "Everton" futbolistiem.
"City" bija tuvu zaudējumam, no kura izdevās izglābties kompensācijas laikā pēc Žeremī Dokū precīzā sitiena. Pirmo puslaiku titula pretendenti "City" noslēdza ar 1:0 savā labā, pateicoties Dokū pirmajiem vārtiem mačā, bet otrā puslaika vidū "Everton" izlīdzinājumu panāca Tjerno Barī, kurš bija precīzs 68. minūtē.
Vēl pēc piecām minūtēm Džeiks O'Braiens vadībā izvirzīja "Everton", bet 81. minūtē Barī panāca jau 3:1 mājinieku labā. Mača 83. minūtē Ērlings Holanns vienus vārtus viesiem atguva, bet kompensācijas laika septītajā minūtē neizšķirtu un vienu punktu izrāva Dokū.
Kopvērtējumā "City" ar 71 punktu 34 spēlēs ieņem otro vietu, piecus punktus atpaliekot no Londonas "Arsenal", kas aizvadījusi par vienu maču vairāk. Atlikušajos sezonas mačos "City" premjerlīgā vēl jāspēlē ar "Brentford", Londonas "Crystal Palace" un Birmingemas "Aston Villa" savā laukumā, kā arī ar "Bournemouth" viesos. Savukārt "Arsenal" atlikuši dueļi ar Vesthemas "United" un "Crystal Palace" viesos un mačs ar "Burnley" savā laukumā.
Citā pirmdienas spēlē Londonas "Chelsea" savā laukumā ar 1:3 (0:2) piekāpās "Nottingham Forest", piedzīvojot sesto zaudējumu pēc kārtas. Tik gara zaudējumu sērija premjerlīgā "Chelsea" vienībai pēdējo reizi bija 1993. gadā. Pirmajā puslaikā 2:0 viesu labā panāca Taivo Avoniji un Neko Viljams, bet mājinieku rindās 11 metru soda sitienu nerealizēja Kols Palmers. Otrā puslaika vidū Avoniji panāca jau 3:0 Notingemas kluba labā, bet kompensācijas laikā vienīgos vārtus mājiniekiem guva Žuāu Pedru.
Kopvērtējumā "Chelsea" ar 48 punktiem 35 spēlēs noslīdējusi līdz devītajai pozīcijai, bet "Nottingham Forest" ar 42 punktiem ir 16. pozīcijā, sešus punktus virs izkrišanas zonas.