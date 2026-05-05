Vairāku auto sadursmes dēļ uz Jelgavas šosejas pie Raubēniem bloķēta josla Rīgas virzienā.
112
Šodien 09:25
Vairāku auto sadursmes dēļ uz Jelgavas šosejas pie Raubēniem bloķēta josla Rīgas virzienā
Vairāku automašīnu sadursmes dēļ otrdienas rītā uz Jelgavas šosejas pie Raubēniem bloķēta josla Rīgas virzienā, informē Valsts policija.
Pašlaik ir zināms, ka negadījumā iesaistīti vairāki transportlīdzekļi un ir bloķēta viena braukšanas josla virzienā uz Rīgu.
Operatīvie dienesti strādā notikuma vietā. Informācija par cietušajiem pagaidām nav pieejama.