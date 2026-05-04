Rīgā šodien plaši atzīmēs Latvijas Neatkarības atjaunošanas gadadienu. Kurp doties, ko redzēt?
Šodien ar plašu kultūras programmu Rīgā atzīmēs Latvijas Neatkarības atjaunošanas 36. gadadienu.
No plkst. 10 līdz pat nākamās dienas vakaram pie Brīvības pieminekļa ikviens rīdzinieks un pilsētas viesis varēs piedalīties ziedu kompozīcijas "Ziedu Latvija" veidošanā, kopīgi veidojot ziedošu valsts karti, kas simbolizē vienotību un savstarpēju cieņu.
Valsts un pašvaldības amatpersonu svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības pieminekļa notiks plkst. 10.30, savukārt plkst. 12 Brīvības laukumā norisināsies Latvijas skolu putēju orķestra defilē programma.
Vērmanes dārzā plānots krāsains un iedvesmojošs svētku pasākums "Mēs visi kopā - Latvijā!". No plkst. 12 Vērmanes dārzs pārtaps par izzinošu un aizraujošu piedzīvojumu telpu visai ģimenei.
Bērniem un ģimenēm būs iespēja apgūt praktiskas un videi draudzīgas prasmes - kopā ar "Daces zaļumi" sēt un diedzēt dažādus zaļumus, darbnīcā "Es veidoju savu Latviju!" iemācīties gatavot dabīgu plastilīnu un no pagatavotās masas izveidot kādu simbolu.
Varēs uzzināt, kā ikdienā rūpēties par zemi un vidi kopā ar "Komposts LV" un "Zero Waste Latvia".
Radošie prāti varēs ļaut vaļu iztēlei un krāsām, kopā ar grāmatas autori un ilustratori Rūtu Briedi radot visdažādākos tēlus.
Mazākajiem pasākuma apmeklētājiem būs iespēja darboties ar īpašiem smilšu-gaismas galdiem un Latvijā ražotiem aktivitāšu dēļiem "Gaismas un sajūtu namiņā" un izveidot skaistus kroņus papīrlietu darbnīcā "Good Happens".
Visas dienas garumā būs iespēja nofotografēties un saņemt bilžu izdrukas ar "Mana Latvija, mana atbildība" motīviem.
Gatavojoties Pasaules čempionātam hokejā, pasākuma laikā valdīs arī sportisks azarts - ģimenes un draugi varēs izspēlēt galda hokeja spēles, kā arī vērot Eiropas un Pasaules galda hokeja čempiona Edgara Caiča paraugdemonstrējumus.
Uz Vērmanes dārza estrādes skatuves no plkst. 12 līdz 14.40 skanēs bērnu balsis. Apmeklētājus muzikāli iepriecinās bērnu kolektīvi "Knīpas un Knauķi", "Kolibri", "Podziņas", "Momo" un "Poppy". Plkst. 15 skatuves programmas noslēgumā skatītājus gaidīs "Willas" teātra izrāde "Limonāde", kurā skanēs Ineses Zanderes dzeja un pasakas kā arī Jēkaba Nīmaņa dziesmas.
Rātslaukumā no plkst. 12 skanēs folkloras kopu "Kokle", "Skandinieki", "Vilkači", "Rīgas Danču kluba" un kapelas "Brička" koncerts. Tradicionālais tautas tērpu gājiens notiks no plkst. 14.10 un noslēgsies plkst. 14.30 ar ziedu nolikšanu pie Brīvības pieminekļa un dziesmu "Daugav’ abas malas".
Visas dienas garumā kinoteātrī "Splendid Palace" norisināsies Latvijas filmu maratons. No plkst. 13.00 līdz plkst. 23.00 tiks demonstrētas Latvijas filmas kinoteātra abās zālēs, piesaistot plašu mērķauditoriju. Ieeja uz filmu seansiem bez maksas.
Brīvības laukumā norisināsies Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts pasākums "Mana Latvija - mana atbildība". No plkst. 15 līdz 22 apmeklētājus priecēs daudzveidīga koncertprogramma.
Pasākumu atklās Rīgas pašvaldības amatiermākslas kolektīvi - folkloras kopa "Skandinieki", bērnu un jauniešu vokālais ansamblis "Kolibri", deju ansambļi "Ačkups" un "Austris", danču mūzikas grupa "Dārdari" un Emīla Dārziņa jauktais koris. Vakara turpinājumā uz skatuves kāps Elza Rozentāle ar etnodžeza kvartetu un postfolka grupa "Rikši".
Vakara kulminācijā, plkst. 20.30, izskanēs koncertstāsts "Pavasaris. Mūžīgā jaunība". Tas ir stāsts par 4. maiju - pavasari ne tikai dabā, bet arī mūsu valsts liktenī. Un pavasaris ir mūžīgā atdzimšana, atgriešanās un jaunība.
Arī Rīgas apkaimēs norisināsies dažādi Latvijas Neatkarības atjaunošanas gadadienai veltīti pasākumi. No plkst. 15 līdz 16.30 VEF Kultūras pilī izskanēs koncerts "Pūt, vējiņi!", piedaloties orķestrim "Rīga", Rīgas kamerkorim "Ave Sol", solistiem Ievai Paršai un Gundaram Dziļumam, kā arī diriģentam Valdim Butānam.
Kultūras centrā "Imanta" plkst. 16 plānots svētku koncertu "Valodiņa", kurā tiks atskaņota īpaši šiem svētkiem veltīta Mārtiņa Kantera koncertprogramma. Līdzās dziedātāja zināmākajām dziesmām programmā iekļauti latviešu komponistu skaņdarbi, kas caur dažādiem laikiem un likteņiem ir stiprinājuši mūsu tautas pašapziņu. Tas būs muzikāls stāsts par mājām, valodu un to nemainīgo vērtību pamatu, ko mēs ik gadu godinām šajā dienā.
Kultūras pilī "Ziemeļblāzma" plkst. 16 koncertā "Rokam!" varēs izbaudīt etnogrupas "Ogas" muzicēšanu. Programma būs interesanta klausītājiem ar dažādām gaumēm - gan folka un pasaules mūzikas, gan roka un balādes cienītājiem. Savukārt Kultūras centrā "Iļģuciems" plkst. 19 izskanēs koncerts "Dainu parafrāzes" ar Aleksandras Špicbergas trio "AKA".