Mūžībā devies “Labie puiši” zvaigzne Bo Stārs
81 gada vecumā mūžībā devies aktieris Bo Stārs, kurš pazīstams ar lomām filmu franšīzē “Helovīns” un kinolentē “Labie puiši”.
Stāra brālis Maiks pastāstīja, ka aktieris miris piektdien, 24. aprīlī, Vankūverā, Kanādā, dabisku iemeslu dēļ.
Pirms pievēršanās izklaides industrijai Stārs bija profesionāls amerikāņu futbola spēlētājs. Viņš spēlēja Ņujorkas “Jets”, Monreālas “Alouettes” un Hamiltonas “Tiger-Cats” komandās. 1980. gadā viņš piedalījās izrādē “American Theater of Actors”, bet savu pirmo televīzijas ierakstu ieguva 1979. gadā raidījumā “Bizarre”.
Vēlāk Stārs strādāja gan televīzijā, gan kino. Viņš parādījās 1983. gada seriāla “Three’s Company” sērijā, Stīva Mārtina komēdijā “The Lonely Guy”, seriālos “A-komanda” un “The Fall Guy”, filmā “Fletch”, kā arī 1988. gada seriāla “Highway to Heaven” sērijā.
“Helovīns” filmu pasaulē Stārs ienāca 1988. gadā filmā “Helovīns 4”, kur atveidoja šerifu Benu Mīkeru. Viņš pie šīs lomas atgriezās arī franšīzes piektajā filmā.
1990. gadā Stārs filmējās arī filmā “Labie puiši”, kur tēloja Reja Liotas atveidotā Henrija Hila tēvu. Kristofers Serrone, kurš “Oskara” balvu ieguvušajā filmā atveidoja jauno Henriju, sestdien vietnē “Instagram” publicēja veltījumu Stāra piemiņai.
“Ar smagu sirdi esmu šeit, lai visiem paziņotu ļoti skumjo ziņu par Bo Stāra aiziešanu. Maiks Stārs lūdza mani to paziņot,” viņš rakstīja. “Bo nodzīvoja bagātu un jēgpilnu dzīvi. Viņš bija dēls, brālis, tēvs, vectēvs, aktieris un NFL/CFL spēlētājs. Lūdzu, veltiet mirkli, lai kopā ar mani pieminētu lielisku cilvēku. Lai viņam vieglas smiltis.”
Stārs piedalījies arī daudzos citos projektos, tostarp NBC krimināldrāmas seriālā “True Blue”, kuram bija 12 sērijas. Viņa filmu un seriālu sarakstā ir arī “2000 Malibu Road”, “Bad Blood”, “Speed”, “NYPD Blue”, “Leap Years”, “Doc”, “Final Days on Planet Earth” un “Psych”.