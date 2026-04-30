Korupcijā apsūdzētās bijušās tieslietu ministres Brokas lietu tiesa turpinās skatīt jūnijā
Bijušās politiķes, tieslietu ministres un Latvijas Biatlona federācijas vadītājas Baibas Brokas lietu par iespējamu kukuļņemšanu, Rīgas pilsētas tiesa Jēzusbaznīcas ielā turpinās skatīt 8. jūnijā plkst. 9.30, aģentūra LETA noskaidroja tiesā. Šodien turpinājās tiesas izmeklēšana ar rakstveida pierādījumu pārbaudi un to plānots turpināt arī nākamajā tiesas sēdē.
Jau ziņots, ka apsūdzētā pašlaik dzīvo Apvienotajos Arābu Emirātos.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) kādreizējo tieslietu ministri Broku aizturēja 2019. gadā. Viņa tolaik bija Nacionālās apvienības deputāte Rīgas domē un Latvijas Universitātes (LU) rektora vietniece. Lietā apsūdzēti ir arī bijušie "Skonto būve" īpašnieki Guntis Rāvis un Ivars Millers.
Apsūdzības ieskatā, Rāvis un Millers devuši kukuli Brokai, lai viņa aizstāvētu uzņēmuma intereses LU iepirkumā par Rakstu mājas būvniecību.
KNAB iepriekš paziņojumā presei rakstīja, ka valsts amatpersona, būdama iepirkumu komisijas priekšsēdētāja saistībā ar ēkas plānoto būvniecību, iespējams, darbojās konkrētu uzņēmēju interesēs. Broka, iepriekš vienojoties, piekritusi pieņemt uzņēmēju kukuli - 20 000 eiro, noformējot to kā ziedojumu viņas vadītajai Latvijas Biatlona federācijai.
Broka apsūdzēta pēc Krimināllikuma panta par kukuļņemšanu, Rāvis - par kukuļdošanu un par stratēģiskas nozīmes ierīces glabāšanu, bet Millers - par kukuļa nodošanas atbalstīšanu.
KNAB līdz ar minēto trijotni rosināja Ģenerālprokuratūrai apsūdzēt vēl kādu privātpersonu par stratēģiskas nozīmes ierīces glabāšanu. Prokuratūras preses sekretāre Aiga Eiduka skaidroja, ka pret šo personu kriminālprocess tika izdalīts, jo nodarījums nebija saistīts ar kukuļošanu. Šai personai prokurors piemērojis 3010 eiro sodu.
KNAB kriminālprocesu pret Broku un uzņēmējiem sāka 2018. gada 22. maijā. Viņi visi arī tika aizturēti. Broka iepriekš sacīja, ka neatzīst sev izvirzītās apsūdzības, kā arī akcentēja, ka vienmēr tās uzskatījusi par nepamatotām. Viņasprāt, ir sajauktas kopā divas dažādas lietas, proti, tas, ko viņa darīja kā Latvijas Biatlona federācijas vadītāja, uzrunājot visus iespējamos uzņēmējus atbilstoši Sporta likumam atbalstīt sportistu sagatavošanu Pasaules čempionātiem un dažādām būtiskām sacensībām.
Viņa uzsvēra, ka tādu kārtību paredz Sporta likums, un tā darbojas visas sporta federācijas, aicinot uzņēmējus ziedot. Broka arī apgalvoja, ka viņa dokumentāli esot pierādījusi, ka nevienu santīmu no biatlonam ziedotās naudas viņa nav iztērējusi personīgām vajadzībām.
"Es nekādu atlīdzību par saviem darba pienākumiem neesmu guvusi, es pildīju sabiedrisko darbu," teica Broka, vienlaikus akcentējot, ka tika veikta revīzija, kurā noskaidrots, ka biatlonam saziedotā nauda arī iztērēta pieļaujamajiem mērķiem, proti, sportistu sagatavošanai.
Latvijas Biatlona federācija saņēmusi trīs ziedojumus, kuri bijuši 20 000 eiro apmērā, tostarp vienu no uzņēmuma SIA "Roadeks", kas pastarpināti tolaik piederēja arī Rāvim, liecina "Firmas.lv" pieejamā informācija.
Millers iepriekš sacīja, ka neuzskata sevi par vainīgu izvirzītajās apsūdzībās. Sniegt plašāku komentāru viņš nevēlējās.
Jau ziņots, ka Rakstu mājas būvniecības iepirkums tika izsludināts 2018. gada pavasarī, uzvarētāju mēģinot noskaidrot konkursa procedūrā ar sarunām. Iepirkuma prognozētā līgumcena sākotnēji bija 33 miljoni eiro.
Rāvis līdz 2019. gada vasarai bija līdzīpašnieks būvniecības un ražošanas uzņēmumu grupas "Skonto Group" uzņēmumos "Skonto būve", "Skonto Prefab", "Skonto Plan", kā arī virknē citu uzņēmumu.
Millers savulaik bijis "Skonto būve" un "Skonto Plan" līdzīpašnieks, līdz 2019. gada jūlija beigām bija arī "Skonto būves" padomes loceklis.