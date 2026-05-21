MADA atver durvis jaunai sajūtai
Iedomājies vietu, kur vienmēr vari justies kā mājās, bet kur vienlaikus jūtama elegance, kvalitāte un īsta garšu daudzveidība. Vietu, kur viss ir gaumīgs un pārdomāts un nekas nav samākslots.
Tieši tāpat kā mājās, kur zini, ko gribas un kā garšo vislabāk, arī šeit vari salikt maltīti pēc sava prāta. Tikai ar vienu patīkamu bonusu – tev nekas nav jāgatavo pašam. Tajā pašā laikā tu esi restorānā. Skaistā vidē, nesteidzīgā atmosfērā, ar labu vīnu, uzkodām un sajūtu, ka viss ir izdarīts tavā vietā, bet izvēle joprojām paliek tavās rokās. MADA ir vieta, kur brīvība izvēlēties satiekas ar baudījumu būt ārpus mājām.
Tavs šķīvis, tavi noteikumi
Restorāna jaunums ir maltīte, kuru vari salikt pats. Nav jāizraugās tikai viens gatavs variants no ēdienkartes. Vari paņemt tieši to, ko šodien gribas. Izvēlies bāzi no svaigiem zaļumiem, dārzeņiem vai ko sātīgāku. Tad pievieno proteīnu, piedevas un mērci. Tā katrs šķīvis sanāk citāds un tieši tavā gaumē. Vienā dienā gribas ko vieglu un svaigu, citā ko pamatīgāku, un tieši šis jaunais koncepts ļauj pilnībā pielāgoties attiecīgā brīža sajūtām un vēlmēm. Un pats labākais – viss ir vienkārši. Ja nezini, ko izvēlēties, MADA komanda palīdzēs un ieteiks labākās kombinācijas, kas atbilst katra klienta gaumei.
Garšīgs iemesls satikties
Otrs jaunais MADA virziens ir uzkodas, ar kurām dalīties. Tās rada vieglu un nepiespiestu sajūtu pie galda, kur ēdiens kļūst par daļu no kopā būšanas brīža. Vari paņemt vienu uzkodu pie kokteiļa. Vari izvēlēties vairākas un kopā ar draudzenēm izveidot savu mazo garšu vakaru. Vari paņemt tās līdzi uz mājām un sarīkot uzkodu galdu ģimenes vakarā vai īpašos svētkos. Tāpat iespējams pasūtīt uzkodas arī banketiem, svinībām un lielākiem notikumiem, lai labs ēdiens būtu daļa no skaistākajiem brīžiem. Katrs izvēlas savu scenāriju, un visi ir pareizi. Kaut ko kraukšķīgu, kaut ko krēmīgu, kaut ko vieglu un kaut ko izteiksmīgāku. Katrs ēdiens ir roku darbs, gatavots no augstākās kvalitātes izejvielām. Nogaršot, salīdzināt favorītus, apspriest, kura garša šovakar uzvar. Šis koncepts pats no sevis rada sarunas un iemeslu palikt pie galda ilgāk. Blakus kokteilis vai glāze vīna, laba kompānija, un vakars iegriežas dabiski. Te nav noteikumu. Ir tikai labas garšas, kopā būšana un vēlme atgriezties vēlreiz.
Laba maltīte sākas atmosfērā, kurā gribas atgriezties
Jaunais interjers ir gaišs un viegls. Te nav stīvuma, nav samākslotības un nav sajūtas, ka kaut kam īpaši jāgatavojas, šeit pat vari ierasties ar savu četrkājaino mīluli. MADA ir vieta, kur var ieskriet uz pusdienām ikdienas solī un tikpat labi palikt uz vakaru, lai nesteidzīgi aprunātos ar draugiem, ģimeni vai otro pusīti.
Interjera autore Anda Ozoliņa, veidojot telpas jauno identitāti, apzināti atteicās no smagnējām formām un uzkrītošiem trendiem, izvēloties radīt vidi, kas elpo kopā ar pašu zīmolu: “Kad iepazinu MADA kā ģimenes uzņēmumu, man bija svarīgi saprast tā sakni un sajūtu. Šeit viss runā par vieglumu, patiesumu un siltumu – no maizītēm līdz attieksmei. Tāpēc interjerā atteicos no smagnējām, trendīgām formām un izvēlējos radīt gaišu, demokrātisku un humoram atvērtu vidi. Telpa ir veidota tā, lai tajā justos viegli – ar smaidu, prieku un īstu, nepiespiestu atmosfēru, kas atspoguļo pašu MADA būtību.”
“Šo sajūtu papildina arī virtuves filozofija. Kā uzsver šefpavāre Madara: “Fokusējamies uz to, kas mums izdodas vislabāk, – radīt vidi, kur ēdiens ir vienlaikus vienkāršs un pārdomāts.”
Un tieši šajā vienkāršības un kvalitātes līdzsvarā slēpjas MADA jaunais virziens – mazāk noteikumu, vairāk brīvības, vairāk garšas un vairāk iemeslu satikties pie viena galda. Tā ir vieta, kur ne tikai paēst, bet būt.