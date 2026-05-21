Šodien 14:38
Piektdien daudzviet Latvijā gaidāms lietus, vietām iespējams pērkona negaiss
Naktī uz piektdienu daudzviet Latvijā gaidāms lietus un migla, prognozē sinoptiķi.
Vietām iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs +7..+10 grādi, valsts austrumos - līdz +13 grādiem.
Piektdiena būs daļēji mākoņaina, valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs, dažviet gaidāmas pērkona lietusgāzes. Kurzemes rietumos nokrišņi nav gaidāmi.
Pūšot lēnam līdz mērenam rietumu, ziemeļrietumu vējam, gaiss iesils līdz +15..+20 grādiem, Vidzemes piekrastē un Kurzemes rietumkrastā - līdz +12..+14 grādiem.
Rīgā palaikam gaidāms lietus, iespējamas pērkona lietusgāzes. Naktī pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra svārstīsies ap +10 grādiem; dienā lēns līdz mērens rietumu vējš pāries ziemeļu vējā, maksimālā temperatūra būs +17 grādi.