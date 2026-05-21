Darba vizītē Mārupē viesojās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa
19. maijā Mārupi darba vizītē apmeklēja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, kura sarunā ar domes vadītāju Aivaru Osīti un viņa vietniekiem Valdi Kārkliņu, Uģi Šteinbergu skāra būtiskākos tematus.
Tikšanās laikā tika pārrunāti aktuālie jautājumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondu, trūkumiem tā līdzekļu izlietojuma uzraudzībā un kontroles mehānismos, vēsta Mārupes novada pašvaldība.
Kā norāda pašvaldība, šie jautājumi ir īpaši svarīgi, ņemot vērā ievērojamo finansējumu, ko ik Mārupes novads ik gadu iemaksā fondā. Tika apspriesta arī situācija izglītībā novadā, kā arī administratīvi teritoriālās reformas gaita un ietekme. Papildus tika izcelta nepieciešamība pēc caurskatāmības un skaidri definētiem kritērijiem, kas palīdzētu novērst pārmērīgu administratīvo slogu un nodrošinātu saprotamu lēmumu pieņemšanas kārtību.
Viesojoties novadā, Saeimas priekšsēdētāja apmeklēja vietējo uzņēmēju — militāro bezpilota lidaparātu ražotāju “Eraser” — un Mārupes Mūzikas un mākslas skolu. Šīs vizītes laikā viņa iepazinās ar uzņēmuma tehnoloģiskajiem risinājumiem un izglītības iestādes mācību vidē pieejamajām iespējām, kas novadā stiprina radošās industrijas un inovāciju attīstību.