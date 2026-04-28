Policija rosina saukt pie atbildības uzņēmuma amatpersonu par līdzekļu piesavināšanos un izvairīšanos no nodokļu nomaksas
Valsts policija nodevusi prokuratūrai kriminālprocesu kriminālvajāšanas uzsākšanai pret uzņēmuma amatpersonu par līdzekļu piesavināšanos un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Izmeklēšanā noskaidrots, ka persona, darbojoties daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas jomā, iespējams, piesavinājusies dzīvokļu īpašnieku līdzekļus 41 313,89 eiro apmērā.
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas birojs 2026. gada aprīlī nodevis prokuratūrai kriminālprocesu kriminālvajāšanas uzsākšanai pret kāda uzņēmuma amatpersonu par noziedzīgiem nodarījumiem, kas kvalificēti saskaņā ar Krimināllikuma 179. panta trešo daļu un 218. panta otro daļu.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka uzņēmums darbojies daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas jomā. Uzņēmuma amatpersona ilgstošā laika periodā, iespējams, piesavinājusies namu apsaimniekošanai paredzētos finanšu līdzekļus lielā apmērā, kā arī izvairījusies no nodokļu nomaksas.
Kriminālprocess tika uzsākts 2020. gada rudenī pēc vairāku iedzīvotāju iesniegumu saņemšanas par iespējamu negodprātīgu rīcību no daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāja puses.
1981. gadā dzimis vīrietis, būdams uzņēmuma amatpersona, laika posmā no 2018. gada 31. jūlija līdz 2020. gada 1. augustam, veicot saimniecisko darbību, iespējams, piesavinājies dzīvokļu īpašnieku uzticētos finanšu līdzekļus 41 313,89 eiro apmērā.