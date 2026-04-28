Policija "aplauž spārnus" ātruma cienītājiem: "Tesla" un "Porsche" šoferiem atņemtas tiesības. VIDEO
Valsts policija (VP) aizvadītajā nedēļā fiksējusi vairākus rupjus atļautā braukšanas ātruma pārkāpumus. Par fiksētajiem pārkāpumiem autovadītājiem piemērots ne tikai naudas sods, bet arī uz laiku liegta iespēja sēsties pie stūres.
Viens no pārkāpumiem fiksēts 21. aprīlī Mārupes novadā, kur kāds automašīnas “Porsche” vadītājs brauca pa autoceļu A10 ar 169 km/h. Konkrētajā posmā atļautais braukšanas ātrums ir 110 km/h. Likumsargi apturēja spēkrata vadītāju un viņš tika saukts pie administratīvās atbildības par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. “Porsche” vadītājam piemērots naudas sods 480 eiro apmērā, kā arī aizliegums izmantot transportlīdzekļa tiesības uz sešiem mēnešiem
Tāpat vēl kādam autovadītājam par rupju ātruma pārsniegšanu piemērots aizliegums izmantot transportlīdzekļa tiesības – 25. aprīļa pēcpusdienā Mārupes novadā, uz autoceļa A5 likumsargi fiksēja kādu automašīnas “Tesla” vadītāju, kurš atļauto 90 km/h vietā brauca ar 162 km/h.
Arī šo spēkrata vadītāju likumsargi apturēja un viņš tika saukts pie administratīvās atbildības par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu – autovadītājam piemērots naudas sods 720 eiro apmērā un aizliegums izmantot transportlīdzekļa tiesības uz deviņiem mēnešiem.