Līvānu novadā jauniešiem būs pieejamas bezmaksas psihologa konsultācijas; šī iniciatīva nav radusies nejauši
Līvānu novadā sperts nozīmīgs solis jauniešu labbūtības virzienā – turpmāk jauniešiem ir pieejamas bezmaksas psihologa konsultācijas, informē pašvaldībā.
Šī iniciatīva nav radusies nejauši – tā ir Līvānu novada Jauniešu domes ideja, kas izaugusi no reālas vajadzības un mērķtiecīga darba, liecina www.livani.lv publicētā informācija.
Idejas pirmsākumi meklējami Vislatvijas jauniešu domju saietā 2025.gadā, kur Līvānu novada jauniešu domes pārstāvji kopā ar citiem jauniešiem diskutēja par aktuālākajām problēmām. Tieši tur dzima doma par pieejamāku psiholoģisko atbalstu jauniešiem. Atgriežoties Līvānos, jaunieši šo ideju ne tikai saglabāja, bet arī aktīvi attīstīja, veicot konkrētus soļus tās īstenošanai.
Viens no svarīgākajiem posmiem bija jauniešu aptaujas organizēšana, kurā piedalījās vairāk nekā 200 Līvānu novada jaunieši. Rezultāti bija nepārprotami – psihologa konsultācijas jauniešiem ir nepieciešamas. Aptaujā tika uzsvērta arī būtiska prasība – jaunieši vēlas konfidencialitāti, drošu vidi un profesionālu pieeju.
Aptaujas dati izgaismoja arī problēmas esošajā sistēmā un tie skaidri apliecināja – nepieciešams pieejamāks, uzticamāks un jauniešiem draudzīgāks atbalsta veids ārpus skolas vides.
Šis priekšlikums tika prezentēts Līvānu novada pašvaldības vadībai tikšanās reizē, kuras mērķis bija stiprināt sadarbību starp jauniešu domi un pašvaldību. Ideja guva atbalstu un tika virzīta tālāk izskatīšanai pašvaldības domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā.
Pēc izvērtēšanas priekšlikums tika apstiprināts arī domes sēdē, un jau no aprīļa beigām jauniešiem Līvānu novadā ir pieejamas bezmaksas psihologa konsultācijas.
Šis ir vairāk nekā tikai jauns pakalpojums – tas ir spilgts piemērs tam, kā jauniešu iniciatīva, līdzdalība un mērķtiecība var pārtapt reālos risinājumos. Tas stiprina sadarbību starp jauniešiem un pašvaldību, kā arī apliecina, ka jauniešu idejām ir nozīme un spēks ietekmēt vidi sev apkārt.
Līvānu novads ar šo soli skaidri parāda – jauniešu emocionālā labklājība ir prioritāte, un viņu balss tiek sadzirdēta.