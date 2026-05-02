Pārtikas un veterinārais dienests ar svarīgu informāciju vēršas pie mājputnu turētājiem
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aicina mājputnu turētājus būt piesardzīgiem un ievērot biodrošību, lai nepieļautu mājputnu saslimšanu ar augsti patogēno putnu gripu, savukārt iedzīvotāji ir aicināti ziņot PVD par atrastiem mirušiem savvaļas putniem.
Augsti patogēnā putnu gripa ir akūta, ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kurai raksturīga augsta mirstība. Vīrusa rezervuāri un izplatītāji dabā ir savvaļas putni, sevišķi ūdensputni, kam slimība var noritēt bez raksturīgajām pazīmēm. Mājputni var inficēties, nonākot kontaktā ar inficētajiem savvaļas putniem, to izdalījumiem un fekālijām. Tāpat putnus var inficēt ar piesārņotu ūdeni, barību vai priekšmetiem (apaviem, apģērbu, inventāru), uz kuriem nonācis vīruss.
Lai pasargātu mājputnus no saslimšanas, jāievēro biodrošība - tie jātur, jābaro un jādzirdina tikai slēgtās telpās vai teritorijā, kas nosegta ar ūdensnecaurlaidīgu jumtu un norobežotiem sāniem, novēršot savvaļas putnu un savvaļas ūdensputnu piekļuvi. Mājputnus var izlaist tādās ganībās vai pastaigu laukumos, kuru sāni ir norobežoti, lai novērstu savvaļas putnu un savvaļas ūdensputnu piekļuvi.
Tāpat jāraugās, lai putnu novietnei nepiekļūst nepiederošas personas; tiktu lietots darba vai maiņas apģērbs un apavi personām, kuras nonāk kontaktā ar putniem; barojot un dzirdinot mājputnus, netiktu izmantots virszemes ūdenstilpēs iegūts ūdens; barības un pakaišu uzglabāšanas vietai nevarētu piekļūt savvaļas putni.
Mājputnus arī aizliegts izlaist dabīgas izcelsmes ūdenstilpēs, izņemot mākslīgi izveidotās ūdenstilpnes, kurās ir nodrošināta to norobežošana, kas nepieļauj savvaļas putnu un savvaļas ūdensputnu piekļuvi, un šīs ūdenstilpnes izmanto tikai mājas ūdensputnu sugām.
Par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu, nekavējoties jāziņo veterinārārstam vai PVD.
Iedzīvotāji ir aicināti ziņot par atrastiem mirušiem savvaļas putniem, īpaši – ūdensputniem, zvanot uz PVD uzticības tālruni - automātisko atbildētāju 67027402 vai informējot tuvāko PVD pārvaldi. Ziņojot, lūdzam precīzi aprakstīt putna līķa atrašanās vietu vai nosaukt koordinātes.
Šogad Latvijā laboratoriski izmeklēti 24 atrasti miruši savvaļas putni, janvārī četriem no tiem konstatēta augsti patogēnā putnu gripa H5N1. Mājputniem šogad saslimšana nav konstatēta, tomēr inficēšanās risks saglabājas nemainīgi augsts, jo augsti patogēnā putnu gripa turpina plaši izplatīties citās Eiropas valstīs, tostarp Igaunijā un Lietuvā.