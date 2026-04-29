4184 eiro par VIP zonu Amsterdamā: Valsts kanceleja skaidro Siliņas lidostas tēriņus
Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) darba vizītes laikā ASV Amsterdamas lidostā izmantotie VIP pakalpojumi bija pamatoti ar drošības un protokola apsvērumiem, kā arī atbilda normatīvajiem aktiem, teikts Valsts kancelejas atbildē Saeimas Pieprasījumu komisijai.
Pieprasījumu komisijā šodien tika skatīts opozīcijā esošā "Apvienotā saraksta" deputātu pieprasījums premjerei par tēriņiem par VIP pakalpojumu izmantošanu Amsterdamas lidostā.
Atbildot uz Saeimas deputātu pieprasījumu, Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs informē, ka VIP zonas pakalpojums Amsterdamas lidostā "Schiphol" 2024. gada martā tika izmantots gan ceļā uz ASV, gan atceļā uz Latviju. Pakalpojumu izmantoja Ministru prezidente, viņas biroja vadītāja un pavadošā drošības persona.
Valsts kancelejā uzsver, ka paaugstināta servisa pakalpojumi netiek izmantoti kā personiska ērtība vai privilēģija, bet gan kā drošības un darba organizācijas instruments. Lidostas esot paaugstināta riska vide ar lielu cilvēku plūsmu, savukārt VIP zona ļauj samazināt uzturēšanās laiku publiskajās zonās un mazināt iespējamos drošības riskus.
Kā norādīts atbildē, Valsts kancelejas faktiskās izmaksas par VIP pakalpojumu izmantošanu Ministru prezidentei un biroja vadītājai veidoja 2965,71 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Savukārt pavadošās drošības personas izmaksas 1218,47 eiro apmērā sedza attiecīgā drošības iestāde. Kopējā rēķina summa bija 4184,18 eiro, ko sākotnēji apmaksāja Latvijas vēstniecība Nīderlandē.
Valsts kanceleja skaidro, ka Amsterdamas lidostā ir pieejams tikai viens VIP zāles pakalpojuma veids un alternatīvu ar zemākām izmaksām, kas nodrošinātu līdzvērtīgus drošības apstākļus, neesot bijis. Pakalpojuma izmantošanas samērīgums un ekonomiskā lietderība esot izvērtēta, plānojot vizītes programmu.
Tāpat Valsts kancelejas atbildē norādīts, ka normatīvie akti paredz Ministru prezidentam un pavadošajām personām atlīdzināt izdevumus par paātrinātu drošības pārbaudi un paaugstināta servisa pakalpojumiem komandējuma laikā. Visi ar šo gadījumu saistītie dokumenti un rēķini esot publiskoti vēl pirms Saeimas deputātu pieprasījuma saņemšanas.
Aģentūra LETA jau vēstīja, ka Siliņas, viņas padomnieces Ievas Zībergas un pavadošā miesassarga uzturēšanās Amsterdamas lidostas VIP zālē ceļā uz un no vizītes ASV 2024. gada martā izmaksāja 4184 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, liecina aģentūras LETA rīcībā esošie dokumenti.
VIP pakalpojumi tika izmantoti 10. un 15. martā, un par abām reizēm izrakstīts viens rēķins, ko Valsts kancelejai izsniedza Latvijas vēstniecība Nīderlandē. Rēķinu parakstīja vēstniece Nīderlandē Solvita Āboltiņa, un tas tika apmaksāts 19. aprīlī.
Valsts kancelejā aģentūrai LETA apstiprināja VIP zāles izmantošanu, norādot, ka tā pamatota ar protokola un drošības apsvērumiem. No kopējās summas Valsts kancelejas izdevumi par Ministru prezidenti un biroja vadītāju bija vairāk nekā 3100 eiro, savukārt pavadošās drošības personas izmaksas sedza attiecīgā drošības iestāde.
Tāpat ziņots, kādreizējais Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis pārmet Siliņai nepamatotu VIP zāles izmantošanu Amsterdamas lidostā.
Citskovskis intervijā Latvijas Televīzijai apgalvoja, ka viņš un Valsts kancelejas kolēģi esot bieži uzstājuši, lai amatpersonas nepieļauj nepamatotus tēriņus, taču bieži neesot uzklausīti. Viens tāds gadījums bijis saistīts ar Siliņu, pēc kuras un viņas padomnieces paviesošanās Amsterdamas lidostas VIP zālē valsts saņēmusi ap 4000 eiro rēķinu.
Citskovskis klāstīja, ka šo rēķinu apmaksāt atteicies, bet ticis atstādināts un vēlāk rēķina apmaksu apstiprinājusi jau cita amatpersona.
Bijušais Valsts kancelejas direktors piebilda, ka līdzīgi bijušais premjers Krišjānis Kariņš prasījis, lai tiek apmaksāta VIP zāles izmantošana viņa meitai, kas neesot bijis likumīgi.
Savukārt Siliņa tviterī norādījusi, ka, ņemot vērā aktuālās tiesvedības, tostarp kriminālprocesu, kurā apsūdzēts Citskovskis, viņa izteikumi vērtējami kā aizstāvības taktika.
Premjere uzsvērusi, ka Citskovska apgalvojumi neatbilst patiesībai, un piebildusi, ka izvērtēs iespēju saistībā ar tiem vērsties tiesā par neslavas celšanu.
Vaicāta, vai, pildot premjeres amata pienākumus, izmanto lidostu VIP zāles, Siliņa TV3 raidījumam "900 sekundes" atbildēja, ka augstām amatpersonām šāda privilēģija pienākas saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Tāda kārtība esot visā pasaulē, un, viņasprāt, tas ir normāli.
Jautāta par konkrētām summām, valdības vadītāja atbildēja, ka viņai "nav prātā visi rēķini", bet tieši Citskovskis esot bijis atbildīgs par to, lai attiecīgā komandējumu kārtība būtu izstrādāta un ieviesta. Jebkurā gadījumā visa informācija ir iesniegta prokuratūrā un nodota medijiem, apgalvoja politiķe.
Citskovski pašlaik tiesā tā dēvētajā ekspremjera Krišjāņa Kariņa lidojumu lietā.