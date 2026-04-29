Plāno braucienu maija brīvdienās? Vivi vilcienu grafikos būs izmaiņas
Maija svētku dienās Vivi elektrovilcieni visās četrās līnijās no 1. līdz 4. maijam kursēs pēc brīvdienu grafika. Savukārt dīzeļvilcienu grafiki mainās jau no 29. aprīļa un ir pielāgoti tā, lai pasažieri varētu ērti doties brīvdienās ārpus Rīgas un atgriezties galvaspilsētā pirmdienas vakarā. Vairākos dīzeļvilcienu reisos uz Daugavpili, Aizkraukli, Ludzu un Liepāju kursēs pagarināti vilcienu sastāvi reisos, kuros svētku dienās ierasti ir lielāks pasažieru skaits.
Pasažieri ar “Goda ģimenes” apliecību 4. maijā varēs braukt bez maksas, izmantojot viena brauciena biļetes ar 100% atlaidi. Vivi atgādina, ka vilcienā katrai personai ir jāuzrāda derīgs identifikācijas dokuments (ID karte, pase vai autovadītāja apliecība) un spēkā esoša apliecība “Goda ģimene”. Savukārt Rīgas vienoto biļeti 4. maijā nevarēs iegādāties, jo Rīgas sabiedrisko transportu varēs izmantot par brīvu.
Dīzeļvilcieni trešdien 29. aprīlī kursēs pēc ceturtdienas grafika, ceturtdien 30. aprīlī – pēc piektdienas grafika, no 1. līdz 3. maijam – pēc sestdienas grafika, bet 4. maijā – pēc svētdienas grafika. Vienlaikus būs vairāki izņēmumi, tāpēc pasažieri aicināti iepazīties ar vilcienu kustības grafiku savlaicīgi.
Vairākos reisos dosies pagarināti vilcienu sastāvi. Šie reisi ir izvēlēti, ņemot vērā datus par lielāku līdzšinējo pasažieru plūsmu svētku dienās, vienlaikus maksimāli izmantojot vilcienu sastāvu pieejamību.
No 30. aprīļa līdz 4. maijam ierasto trīs vagonu vietā sešu vagonu sastāvs būs nodrošināts reisiem, kas plkst. 12.01 atiet no Rīgas uz Ludzu un plkst. 16.55 dodas atpakaļ.
Tāpat no 1. līdz 4. maijam sešu vagonu sastāvs būs nodrošināts reisiem, kas plkst. plkst. 7.01 izbrauc uz Daugavpili un plkst. 10.52 dodas atpakaļ uz Rīgu. Pirmajā un pēdējā svētku dienā – 1. un 4. maijā – sešu vagonu sastāvi būs arī reisos, kas plkst. 10.01 aties no Rīgas uz Daugavpili, plkst. 13.19 izbrauks no Daugavpils uz Aizkraukli, plkst. 15.45 sāks ceļu no Aizkraukles uz Daugavpili, kā arī plkst. 18.10 dosies atpakaļ no Daugavpils uz Rīgu.
4. maijā ierasto trīs vagonu vietā četru vagonu sastāvs būs nodrošināts reisos, kas plkst. 13.50 izbrauc no Rīgas uz Liepāju un plkst. 17.54 atiet no Liepājas uz Rīgu.
Tāpat 4. maijā arī trīs vagonu vietā sešu vagonu sastāvs būs nodrošināts reisos, kas plkst. 11.45 izbrauc no Rīgas uz Valgu un plkst. 14.25 atiet no Valgas uz Rīgu.
Vivi tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas.
Par vilcienu kustības sarakstiem, biļešu iegādi vai citiem ar braucieniem saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar Vivi Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8760.