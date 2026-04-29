Turaidā svinēs Maijas dienu un godinās Turaidas Rozes leģendu
2026. gada 10. maijā plkst. 16.00 Turaidā tradicionāli tiks svinēta Maijas diena, godinot Maiju Greifu, kuras dzīvesstāsts ievijies leģendā par Turaidas Rozi.
Kā informē Turaidas muzejrezervātā, pasākums aicina apmeklētājus izzināt vienu no spilgtākajiem Latvijas kultūrvēstures stāstiem, apvienojot mūziku, dzeju un vizuālo mākslu. Turaidas baznīcā notiks koncerts un dzejas lasījums “Dvēseles putni”. Tajā uzstāsies vokālā grupa “Putni” kopā ar dziesminieci Antu Eņģeli, savukārt literāro dimensiju papildinās dzejniece Agnese Rutkēviča.
Koncertprogrammā iekļauti senās mūzikas madrigāli un romances no Spānijas, kā arī latviešu komponistu – Jāņa Lūsēna, Imanta Kalniņa, Valta Pūces un citu autoru darbi. Programma veidota kā emocionāli niansēts muzikāls piedzīvojums, kurā savijas cilvēka dvēseles laicīgā un garīgā pasaule.
Jaunus aranžējumus radījusi komponiste Madara Pētersone, bet izpildījumā līdzās vokālam skanēs arī dažādi instrumenti – vijole, blokflautas, akordeons, perkusijas, kā arī ģitāra un mandolīna.
Agnese Rutkēviča ir mūsdienu latviešu literatūras autore, kuras darbi guvuši plašu atzinību gan Latvijā, gan ārvalstīs. Viņas dzejas krājumi vairākkārt nominēti nozīmīgām literatūras balvām, bet eseju krājums “Skumjais laikmets” saņēmis Zelta ābeles balvu. Autore darbojas arī dramaturģijā, un viņas lugas iestudētas Latvijā un ārvalstīs. Autores ceturtā grāmata, dzejas krājums “Vientulības drošības noteikumi” nāca klajā pavisam nesen, 2025.gada novembrī. Krājums nominēts un izvirzīts finālā balvai “Kilograms kultūras”, kā arī nominēts LaLiGaBa (2026) kā labākais dzejas krājums.
Visas dienas garumā Turaidas muižas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamajā mājā būs skatāma franču tekstilmākslinieces Lorīnes Malngro (Laurine Malangreau) gobelēnu izstāde “Dvēseles kustībā”. Bet mūsdienu jauniešu pārdomas par Turaidas Rozes leģendu atspoguļosies skolēnu konkursa darbu izstādē “Roze uzplaukst laikā”.
Īpašs jaunums Maijas dienas apmeklētājus sagaida Turaidas pilī. Tās ir divas jaunas pastāvīgās ekspozīcijas, kuras tiks atvērtas tieši 10. maijā – “Astoņi gadsimti Turaidas pilī”, kas būs skatāma Galvenajā tornī un “Turaidas pils septītais tornis”, kas atradīsies ziemeļu iekšvārtu torņa iekonservētajā būvapjomā.
10.maijā, Maijām, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, visu dienu ieeja Turaidas muzejrezervātā ir bez maksas.
Ieejas maksa koncertā ir ieejas biļete Turaidas muzejrezervātā.