Saistībā ar "Azerbaidžānas laundromātu" valsts labā konfiscēti 2,76 miljoni eiro un trīs dzīvokļi Rīgā
Ekonomisko lietu tiesa par noziedzīgi iegūtiem un valsts labā konfiscējamiem atzinusi vairāk nekā 2,76 miljonus eiro un trīs dzīvokļus Rīgā, kas saistīti ar starptautisko naudas atmazgāšanas shēmu "Azerbaidžānas laundromāts".
Kriminālprocess, no kura izdalīti materiāli par noziedzīgi iegūtu mantu, uzsākts 2021. gada septembrī par iespējamu trīs privātpersonu kontu un viena uzņēmuma kontu izmantošanu nolūkā legalizēt ārvalstīs izdarīta nenoskaidrota noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūtus līdzekļus.
Kā norādīts Finanšu izlūkošanas dienesta atzinumā, no 2015. līdz 2019. gadam šajos kontos saņemti naudas līdzekļi no ārvalstu uzņēmumiem, kuriem ir čaulas veidojuma pazīmes un par kuriem iegūtas ziņas par to iesaisti starptautiskajā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas shēmā "Azerbaidžānas laundromāts".
Kriminālprocesu izmeklēja Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas birojs, bet uzraudzību nodrošināja un valsts intereses tiesā pārstāvēja Latgales tiesas apgabala prokuratūras prokurore.
Kas ir "Azerbaidžānas laundromāts"?
"Azerbaidžānas laundromāts" bija vērienīga starptautiska naudas atmazgāšanas un ietekmes veidošanas shēma, kas darbojās no 2012. līdz 2014. gadam. Shēma, kuru atklāja pētnieciskie žurnālisti, ļāva caur četrām Lielbritānijā reģistrētām čaulas kompānijām un ārvalstu banku kontiem no Azerbaidžānas pārvietot aptuveni 2,9 miljardus ASV dolāru. Daļa līdzekļu tika izmantota luksusa preču iegādei, bet daļa – lobistu, politiķu un citu ietekmīgu personu atalgošanai Eiropā, lai veicinātu Azerbaidžānai labvēlīgus lēmumus un uzlabotu valsts tēlu starptautiskajā vidē.
Shēma nāca gaismā 2017. gadā pēc tam, kad žurnālistu rīcībā nonāca dati par vairāk nekā 16 000 finanšu pārskaitījumiem. Izmeklēšanā tika konstatēts, ka līdzekļu pārvietošanai tika izmantoti uzņēmumi ar čaulas kompāniju pazīmēm un banku konti vairākās valstīs, tostarp Igaunijā. Starp naudas saņēmējiem bija Eiropas politiķi, konsultanti un uzņēmumi.