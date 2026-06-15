Naftas tankkuģi atsākuši kustību car Hormuza šaurumu, paziņojis Tramps
Naftas tankkuģi atsākuši kustību caur vienu no pasaules svarīgākajiem naftas transporta maršrutiem - Hormuza šaurumu, pirmdien paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps.
"Kuģi sāk kustēties ārā no Hormuza šauruma, daudzi no tiem piekrauti ar naftu. Tie dodas pa dienvidu "šoseju", kas ir pilnīgi droša, aizsargāta un neskarta. Ir arī citas ceļošanas zonas!" Tramps rakstīja sev piederošajā platformā "Truth Social".
Jāpiemin, ka ir bijuši vairāki, dažkārt pretrunīgi paziņojumi par to, kad šaurums tiks pilnībā atvērts. Tramps iepriekš teica, ka šaurums tiks atvērts piektdien pēc tam, kad Šveicē tiks parakstīts ASV un Irānas līgums ar pielikumiem. Taču intervijā raidījumā "Good Morning America" pirmdien ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss apliecināja, ka Vašingtona ar Irānu ir digitāli parakstījusi vienošanos par Tuvo Austrumu kara izbeigšanu.
ASV viceprezidents pirmdien arī sacīja, ka diskusijas par Hormuza šauruma pastāvīgu atvēršanu bez nodevām tiks risinātas turpmākajās "tehniskajās sarunās". Divas pusoficiālas Irānas aģentūras, kurām ir saikne ar Revolucionāro gvardi, pirmdien ziņoja, ka, lai gan Teherāna atļaus bezmaksas tranzītu 60 dienu periodā, kurā notiks turpmākas sarunas, pēc šā perioda tā plāno ieviest nodevas.
Tikmēr starptautiskā kuģniecības nozare ir brīdinājusi, ka tā "joprojām uzskata, ka kuģiem ir ļoti riskanti sākt tranzītu" caur Hormuza šaurumu.
Makrons brīdina Irānu neieviest nodevas Hormuza šaurumā
Francijas prezidents Emanuels Makrons pirmdien brīdināja Irānu nenoteikt nodevas kuģošanai caur Hormuza šaurumu, norādot, ka ir jādara viss, lai starptautiskajā tirdzniecībā nozīmīgajā ūdensceļā netiktu ieviestas nodevas par tā šķērsošanu.
Irānas aģentūra "Fars" iepriekš vēstīja, ka neilgi pirms paziņojuma par ASV un Irānas vienošanos Tuvo Austrumu kara izbeigšanai Teherāna pievienojusi punktu par kuģošanas apkalpošanas nodevas ieviešanu. "Mēs aizstāvam starptautiskās tiesības un darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu, ka netiek uzlikti šķēršļi," Makrons teica televīzijas kanālam TF1 pirms G7 samita Francijā, kurā plāno piedalīties arī ASV prezidents Donalds Tramps.
ASV un Irānas vienošanās detaļas nav publiski atklātas. Makrons teica, ka vienošanās jau ir parakstīta elektroniski un papildu pielikumi tiks pabeigti piektdien. "Es nevēlos iedziļināties detaļās," teica Francijas prezidents.
Makrons sacīja, ka Francijas un Lielbritānijas kopīga misija, lai nodrošinātu šauruma atvēršanu, ir gatava "ļoti ātri" sākt darbību, un Francijas flagmanis - lidmašīnu bāzes kuģis "Charles de Gaulle" - ir gatavs ierasties šajā zonā "divu līdz trīs dienu laikā".
"Mēs darām visu, lai šis līgums kļūtu par realitāti un Hormuza šaurums varētu tikt atvērts," teica Makrons. Eiropas valstis gaida šauruma atvēršanu, jo tas ir nozīmīgi enerģijas un citu preču cenu samazināšanai.
Makrons noliedza, ka vienošanās ir Teherānas uzvara. "Es būtu pacietīgs un piesardzīgs," Francijas prezidents raksturoja savu attieksmi pret vienošanos. "Kā jūs zināt, mēs nepiedalījāmies šajā uzbrukumā," viņš teica, atsaucoties uz ASV un Izraēlas karu pret Irānu.
"Tātad mūsu mērķis tagad ir Hormuza šauruma atvēršana. Un patiešām, tur nedrīkst būt nekādi nodokļi vai kaut kas cits, kas ļautu pie varas esošajiem iedzīvoties," viņš sacīja.
Makrons piebilda, ka Irānas bagātinātā urāna krājumi ir jāneitralizē un jānodod ANO atomenerģijas uzraudzības aģentūras pārraudzībā. "Mēs nodrošināsim, ka atlikušās bagātinātā urāna rezerves tiek pienācīgi neitralizētas," teica Makrons. Urāna rezerves ir "vai nu jāizved, vai jāatšķaida", un pēc tam par tām jārūpējas Starptautiskajai Atomenerģijas aģentūrai (IAEA), teica Makrons.