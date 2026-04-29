Rotko muzejā Daugavpilī durvis vērusi jauna Rotko gleznu ekspozīcija
Rotko muzejā Daugavpilī atklāta jauna ekspozīcija, kas ļauj arī turpmāk skatīt Marka Rotko darbus viņa dzimtenē.
Ekspozīcija veidota no Kristofera Rotko un Keitas Rotko Prizelas privātkolekcijām un ir aplūkojama līdz 2029. gada aprīlim. Tāpat kā tās priekšgājējas, jaunā izlase ietver visus Rotko jaunrades posmus – no agrīniem figurāliem un sirreālisma ietekmētiem darbiem līdz multiformu eksperimentiem un vēlīnā perioda “klasiskajām” krāsu laukumu kompozīcijām.
Ekspozīcija tapusi ciešā sadarbībā ar mākslinieka bērniem, kuru nemainīgais atbalsts uztur Rotko darbu klātbūtni Daugavpilī. Rotko muzejs ir vienīgā vieta Austrumeiropā, kur ir pastāvīgi apskatāmi Rotko oriģināldarbi, un katra nākamā izlase paplašina izpratni par viņa mākslu.
Uzstājoties atklāšanas pasākumā, muzeja vadītājs Māris Čačka akcentēja:
“Iespēja rādīt šos darbus Rotko dzimtenē ir privilēģija. Esam lepni un gandarīti turpināt stāstīt Rotko stāstu Latvijas un ārvalstu skatītājam un padziļināt dialogu starp viņa mantojumu un šodienas mākslas procesiem.”
Skandalozais no Daugavpils Marka Rotko centra aizvāktais alternatīvais Jēzus
Pēc daļas puritāniski noskaņoto Daugavpils pilsētas domes deputātu pavēles un konservatīvo kristīgo konfesiju Latgales bīskapu sūdzības Marka Rotko mākslas centram ...
Tikmēr Keita Rotko Prizela apsveikuma vēstulē muzejam akcentēja ciešo saikni ar tēva bērnības pilsētu un uzsvēra, ka Rotko darbi turpina piesaistīt divdesmit pirmā gadsimta skatītāju.
Marks Rotko nāca pasaulē 1903. gadā Daugavpilī, kur pavadīja mūža pirmo desmitgadi, pirms kopā ar ģimeni pārcēlās uz ASV. Lai gan radošās karjeras uzplaukumu viņš piedzīvoja ASV, Daugavpils ir nozīmīgs atskaites punkts viņa biogrāfijā.
Rotko centra spoku zirga atklāšana Daugavpils cietoksnī
Vienlaikus ar Rotko ekspozīciju muzejs atklāja latviešu tekstilmākslinieces Ivetas Vecenānes izstādi “Pārcēlums. Rotko motīvs”. Tajā māksliniece interpretējusi Rotko sirreālisma perioda darbus gobelēna tehnikā.
Izstāde “Pārcēlums. Rotko motīvs” būs apskatāma līdz 2026. gada 30. augustam, savukārt ekspozīcija “Rotko. No ģimenes kolekcijas” – līdz 2029. gada aprīlim.