Valdība atliek 2027. gada budžeta sagatavošanas grafika apstiprināšanu
Valdība otrdien atlika Finanšu ministrijas (FM) sagatavotā rīkojuma par 2027. gada budžeta un budžeta ietvara 2027., 2028., 2029. un 2030. gadam sagatavošanas grafiku apstiprināšanu.
Jautājuma izskatīšana atlikta, jo pret to iebilda partija "Progresīvie". Kā aģentūrai LETA skaidroja FM, koalīcijas partneri no partijas "Progresīvie" vēlas izdiskutēt budžeta sagatavošanas grafika tehniskos jautājumus.
Budžeta sagatavošanas grafikā bija paredzēts noteikt veicamos pasākumus un to izpildes termiņus likumprojekta sagatavošanai, kurus iespējams īstenot līdz Saeimas vēlēšanām.
Sociālajos medijos "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs skaidro, ka jautājums par budžeta grafiku atlikts, jo FM ir sagatavojusi grafiku, kas atšķiras no citiem gadiem vēlēšanu dēļ. Politiķis neredz pamatu mainīt kārtību.
Viņaprāt, tas nozīmētu, ka politisko lēmumu pieņemšanai jaunajai valdībai gandrīz vispār nebūs laika. Šuvajevs ir pārliecināts, ka FM labi zinājusi par "Progresīvo" iebildumiem. Viņš klāsta, ka piedalījies vismaz trīs sarunās, kurās argumentējis politiskā spēka nostāju, tomēr attiecīgais punkts darba kārtībā, turklāt "A" daļā, esot iekļauts pēdējā brīdī, lai koalīcijas partneri pat to nepamanītu.
Šuvajevs secina, ka tā ir nekorekta rīcība. Pievēršoties jautājumam pēc būtības, "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs atzīmē, ka FM katru gadu iesniedz analīzi un makroprognozi augustā. "Uz tā pamata valdība sāk darbu pie budžeta. Šī valdība nepieņems budžetu. Tomēr ministrijām ir jādara savs darbs, it īpaši izdevumu pārskatīšanā. Atlikt visu uz novembri ir nepareizi," akcentē politiķis.
FM plānoja, ka esošā valdība nākamā gada valsts budžeta sagatavošanai paveiks visus nepieciešamos darbus, tostarp nodrošinās makroekonomisko un fiskālo prognožu aktualizēšanu, izdevumu pārskatīšanu un budžeta bāzes sagatavošanu, lai rudenī, uzreiz pēc Saeimas vēlēšanām, jaunais Ministru kabinets varētu nekavējoties pabeigt darbu pie 2027. gada budžeta un pieņemt gala lēmumus, skaidro FM. Šāda pieeja izriet no budžeta sagatavošanas kārtības vēlēšanu gadā un nodrošina nepārtrauktu fiskālo plānošanu.
Darbs pie 2027. gada valsts budžeta jau ir sācies - ir sagatavots un 14. aprīlī valdībā apstiprināts Latvijas fiskāli strukturālā plāna 2025.-2028. gadam 2026. gada progresa ziņojums, norāda FM. Tajā ietvertas aktuālās februāra makroekonomisko rādītāju prognozes, fiskālās politikas stratēģija un fiskālās politikas vidēja termiņa mērķi.
FM skaidro, ka ziņojums kalpo par pamatu turpmākajai budžeta sagatavošanai. Progresa ziņojums vienlaikus apliecina, ka vidējā termiņā fiskālā situācija saglabājas saspringta un fiskālā telpa pakāpeniski samazinās, ierobežojot iespējas finansēt jaunas prioritātes.
Saskaņā ar budžeta sagatavošanas grafiku maijā un vasaras mēnešos notiks padziļināts darbs ar nozaru ministrijām un sociālajiem partneriem. Finanšu ministrs organizēs divpusējās tikšanās ar katru nozari, detalizēti izvērtējot izdevumus, jomas prioritātes un iespējamos efektivizācijas pasākumus. 2027. gada budžeta izstrādes procesā tiks turpināta sistemātiska publisko izdevumu pārskatīšana, lai nodrošinātu efektīvu un ekonomisku līdzekļu izmantošanu un veicinātu fiskāli ilgtspējīgu politiku.
Savukārt nozaru ministrijām ir uzdevums izvērtēt savas funkcijas un publiskos pakalpojumus, tostarp pārskatīt būtisku daļu pamatbudžeta izdevumu un to efektivitāti, kā arī identificēt iespējamās strukturālās reformas. Vienlaikus FM sadarbībā ar nozaru ministrijām turpinās horizontālu budžeta programmu izvērtēšanu, analizējot piešķirtā finansējuma efektivitāti. Izdevumu pārskatīšanas rezultātā iegūtos resursus plānots primāri novirzīt fiskālās telpas stiprināšanai un valdības noteikto prioritāšu finansēšanai.
FM skaidro, ka dialogs ar nozaru ministrijām un sociālajiem partneriem ļauj savlaicīgi identificēt riskus, vienoties par prioritātēm un nodrošināt, ka budžeta veidošana balstās rūpīgā, caurspīdīgā un datos pamatotā izvērtējumā.
Papildus augustā tiks aktualizētas makroekonomiskās prognozes, balstoties uz pusgada faktiskajiem datiem, lai budžeta izstrādē iekļautu jaunāko pieejamo informāciju, mazinātu nenoteiktību un precīzāk novērtētu arī ģeopolitisko notikumu, tostarp Tuvo Austrumu krīzes, ietekmi uz ekonomiku. FM norāda, ka tas uzlabos arī budžeta plānošanas kvalitāti.
Rudenī tiks izskatīti ziņojumi par makroekonomiskajām prognozēm, ieņēmumiem un vispārējās valdības budžeta bilanci 2027.-2030. gadam, kā arī informatīvais ziņojums par budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem. Šie lēmumi veido pamatu 2027. gada budžeta sagatavošanai vēlēšanu gadā, skaidro FM.
Pēc jaunās Saeimas uzticības balsojuma valdībai FM iesniegs aktualizētu budžeta sagatavošanas grafiku, lai jaunais Ministru kabinets varētu nekavējoties lemt par politiskajām prioritātēm un virzīt budžetu apstiprināšanai.
FM uzsver, ka vēlēšanu gads neaptur darbu pie valsts budžeta izstrādes, bet, atšķirībā no citiem gadiem, tas tiek organizēts divos secīgos posmos, nodrošinot nepārtrauktību un savlaicīgu budžeta sagatavošanu.
Gadījumā, ja, sākoties saimnieciskajam gadam, valsts budžeta likums vēl nebūs stājies spēkā, FM sagatavos un finanšu ministrs apstiprinās pagaidu budžetu 2027. gadam.