Brīvības svētku laikā Liepājā gaidāmi satiksmes ierobežojumi
Atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, 4. maijā liepājnieki un pilsētas viesi aicināti uz Brīvības svētku pasākumiem Jāņa Čakstes laukumā. Dienas gaitā pilsētā norisināsies orientēšanās spēles “Liepājas pēdas Latvijā”, savukārt plkst. 15.00 J. Čakstes laukumā sāksies svētku koncerts, kurā uzstāsies instrumentālais čellu trio “Melo-M”.
Pasākuma norise Jāņa Čakstes laukumā sāksies jau plkst. 10.00 ar orientēšanās spēļu dalībnieku reģistrāciju, kam plkst. 11.00 sekos oficiālā atklāšana un starts. Komandu ierašanās finišā Rožu ielā 6 plānota līdz plkst. 15.15, bet spēļu uzvarētāju apbalvošana notiks koncerta noslēguma daļā, ap plkst. 16.30.
Šī gada orientēšanās spēles "Liepājas pēdas Latvijā" ir pulcējušas vēsturiski lielāko dalībnieku skaitu, kopumā piesakoties 372 komandām ar 1560 dalībniekiem (2018. gada rekords – 336 komandas un 1446 dalībnieki). Visplašāk pārstāvēta ir kājāmgājēju disciplīna ar 195 komandām jeb 828 dalībniekiem. Aktīvu dalību pieteikuši arī riteņbraucēji ar 119 komandām un 481 dalībnieku, savukārt autobraucēju kategorijā startēs 58 komandas ar 251 dalībnieku, tādējādi apliecinot pasākuma arvien pieaugošo popularitāti.
Saistībā ar plānotajām aktivitātēm pilsētas centrā tiks ieviestas izmaiņas satiksmes organizācijā. Autovadītājiem jārēķinās, ka Rožu ielas posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Alejas ielai apstāšanās un stāvēšanas aizliegums būs spēkā no 3. maija plkst. 9.00 līdz 4. maija plkst. 18.00. Savukārt pašvaldības stāvlaukums pie domes ēkas Rožu ielā 6 būs slēgts no 3. maija plkst. 22.00 līdz 4. maija plkst. 17.00, paredzot vietas tikai orientēšanās spēļu dalībniekiem ar speciālām caurlaidēm.
Iebraukšanas ierobežojumi 4. maijā skars vairākus ielu posmus Jāņa Čakstes laukuma tuvumā. Alejas ielas posmā no Jēkaba Janševska ielas līdz Rožu ielai iebraukšana būs aizliegta no plkst. 9.00 līdz 11.30, izņemot spēļu dalībniekus. Savukārt no plkst. 9.00 līdz 18.00 satiksmei būs slēgta Rožu iela (no Kuršu ielas līdz Alejas ielai) un Krišjāņa Valdemāra iela (no Peldu ielas līdz Jēkaba Janševska ielai).
Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un savlaicīgi plānot pārvietošanās maršrutus, kā arī orientēšanās spēļu laikā pilsētas ielās būt īpaši uzmanīgiem pret pasākuma dalībniekiem. Plašāka informācija par svētku programmu un aktuālā satiksmes shēma pieejama tīmekļvietnē https://www.liepaja.lv/pedas2026/