FOTO: Maija brīvdienās Pakrojas muižā - ekskursijas latviešu valodā un svētku koncerts
Garajās maija brīvdienās ikviens aicināts doties uz Pakrojas muižu, kur šobrīd norisinās piektais jubilejas Tulpju un pavasara ziedu festivāls “Renesanse”. Šogad īpaša programma sagatavota arī par godu Latvijas valsts svētkiem — 4. maijā pl. 13.30 un 15.00 muižā tiek organizētas ekskursijas latviešu valodā. Savukārt 3. maijā, kad Lietuvā atzīmē Mātes dienu, festivāla apmeklētājus priecēs aizkustinošs čellu koncerts “Maiguma melodijas mammai” muižas Baltajā zālē.
Apmeklētāji aicināti ņemt vērā arī svētku darba režīmu: no 1. līdz 3. maijam ir spēkā brīvdienu biļetes, bet 4. maijā — darba dienu biļetes, sniedzot iespēju festivālu apmeklēt izdevīgāk.
Festivāla laikā ikviens varēs ne tikai baudīt ziedu ekspozīcijas, bet arī piedzīvot muižniecisku atmosfēru. Apmeklētājiem būs iespēja tērpties aristokrātiskos kostīmos, izbraukt ar retro automobili vai karieti, kā arī piedalīties Renesanses iedvesmotā gleznošanas procesā kopā ar profesionālu mākslinieku. Mīlestības salā būs iespēja iemūžināt sevi īpašā “Venēras dzimšanas” instalācijā, bet lielākajā brīvdabas ziedu veikalā — iegādāties augus, lai daļu festivāla aizvestu līdzi uz mājām.
Programma piedāvā arī izglītojošas un radošas aktivitātes — iespēju iepazīt pirmo lietuviešu grāmatu, apskatīt tvaika dzinēju, iespiedpresi un senās saimniecības iekārtas, kā arī pielaikot Leonardo da Vinci spārnus.
Ģimenēm ar bērniem sagatavota īpaši plaša programma: radošās darbnīcas, ziedu vainagu veidošana, vēja dzirnaviņu darbnīcas, kā arī tikšanās ar muižas dzīvniekiem — ēzelīti, zirgiem, kazām un aitām. Mazākajiem apmeklētājiem pieejams rotaļu laukums ar karuseli, Ziedu pili un dažādām atrakcijām.
Savukārt piedzīvojumu meklētāji varēs iepazīt muižas vēstures tumšāko pusi Sodu pagrabā un Panoptikā, kā arī atklāt autentiskas garšas kopā ar muižas alus darītāju.
Ziedēšanas sezona muižā sākas ar agrīnajiem pavasara ziediem — vizbulītēm, scillām, muskarēm, hiacintēm un narcisēm, bet pakāpeniski parku piepilda simtiem tulpju šķirņu, veidojot nepārtraukti mainīgu krāsu panorāmu. Katru gadu festivālā tiek prezentētas arī jaunas, vēl neredzētas tulpju šķirnes.
Kā norāda ziedu kompozīciju autore Kristīna Ivančenko, Pakrojas muiža, kas agrāk smēlusies iedvesmu Nīderlandes festivālos, ir kļuvusi par patstāvīgu tendenču veidotāju pavasara ziedu pasaulē.
Neraugoties uz mainīgajiem laikapstākļiem, organizatori sola, ka tuvākajās dienās gaidāmais siltums ļaus piedzīvot īpaši krāšņu ziedēšanu. Festivāls “Renesanse” norisinās katru dienu visas pavasara sezonas garumā, aicinot apmeklētājus atgriezties atkārtoti un katru reizi no jauna atklāt pavasara daudzveidīgo skaistumu.