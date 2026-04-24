Uguns izpostītais bārs "The Sinners"
Vecrīgā 300 kvadrātmetru platībā dedzis "The Sinners" bārs.
Parādās pirmās versijas, kāpēc iecienītajā bārā "The Sinners" izcēlies postošais ugunsgrēks
Šorīt ugunsgrēks Vecrīgā "The Sinners" bārā, iespējams, izcēlies īssavienojuma dēļ.
Valsts policijā apliecināja, ka patlaban policijā ir sākta resoriskā pārbaude.
Jau ziņots, ka šorīt ap plkst. 6 saņemts izsaukums uz Grēcinieku ielu, kur sešstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva sabiedriskajās telpās bija izcēlies ugunsgrēks. Šajā adresē atrodas naktsklubs "Sinners" un bārs ar šādu pašu nosaukumu.
"The Sinners Bar" īpašnieks Miks Galvanovskis vēsta, ka nezināmu iemeslu dēļ pēc darba laika ir aizdedzies "Sinners" bārs. "Nezinām par tālāku nākotni, bet šobrīd mūsu darbība ir apturēta," piebilst bāra īpašnieks. Galvanovskis atzina, ka bāram nav bijusi aktīva apdrošināšanas polise.
Kā apstiprināja "The Sinners Bar" īpašnieks, patlaban nav zināms ugunsgrēka iemesls.
Viņš pateicās draugiem, kuri atbraukuši pāris stundu laikā un mēģina palīdzēt tikt galā ar ugunsgrēka sekām.
"Paldies Dievam, neviens cilvēks nebija telpās un neviens nav cietis. Tas notika pēc darba laika. Grūti ir komentēt, nespēju aptvert, kas ir noticis, patiesībā ir šoks," sacīja Galvanovskis.
Viņš uzsvēra, ka zaudējumu apmērs ir viss ieguldītais sešu gadu laikā. Bāra īpašnieks pauda apņēmību atjaunot tā darbību.
Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki, bet glābēji evakuēja četrus. Kopējā degšanas platība ir 300 kvadrātmetri.