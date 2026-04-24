Foto: LETA/Zane Bitere
112
Šodien 10:37
FOTO,VIDEO: kā izskatās uguns izpostītais bārs "The Sinners"
Vecrīgā šorīt 300 kvadrātmetru platībā degusi izklaides vieta "The Sinners".
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) portālu Jauns.lv informēja, ka plkst. 6.18 saņemts izsaukums uz Grēcinieku ielu, kur sešstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva sabiedriskajās telpās bija izcēlies ugunsgrēks.
Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki, bet glābēji evakuēja četrus.
Plkst. 7.21 liesmu izplatīšanās ierobežota. Kopējā degšanas platība ir 300 kvadrātmetri.
Notikuma vietā darbu turpina ugunsdzēsēji, tādēļ satiksme joprojām ir ierobežota.