FOTO, VIDEO: Ar asarām acīs, bet joprojām pozitīvs! Miks Galvanovskis sarunā ar Jauns.lv ļauj vaļu emocijām, runājot par izdegušo naktsklubu
Vecrīgā piektdienas rīts sākās ar dūmiem, sirēnām un smagu ziņu cilvēkiem, kuri “The Sinners” bāru sauca ne tikai par darba vietu, bet par savu sirdslietu. Ugunsgrēks Grēcinieku ielā izpostījis vietu, kas sešu gadu laikā bija kļuvusi par koncertu, satikšanos un naktsdzīves pieturpunktu, bet tās īpašniekam Mikam Galvanovskim — par “bērnu”, kurā ieguldīts milzīgs darbs, laiks un emocijas.
Jau vēstīts, ka Vecrīgā šorīt 300 kvadrātmetru platībā degusi izklaides vieta "The Sinners". Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) portālu Jauns.lv informēja, ka plkst. 6.18 saņemts izsaukums uz Grēcinieku ielu, kur sešstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva sabiedriskajās telpās bija izcēlies ugunsgrēks.
Savās sajūtās par notikušo ar Jauns.lv dalījās “The Sinners Bar” īpašnieks Miks Galvanovskis.
“Es visu laiku cenšos saglabāt pozitīvismu, bet vienā brīdī vienkārši mazliet salūzu. No vienas puses — viss ir kārtībā, jo neviens cilvēks necieta. Bet, no otras puses, kas tieši ir kārtībā? Vieta aizdegās. Nekas nav kārtībā. Es šobrīd vispār nesaprotu, kas vēl manā dzīvē notiek,” atklāti saka Galvanovskis.
Viņš norāda, ka šie biznesi sešu gadu laikā viņam kļuvuši par ļoti personīgu dzīves daļu.
“Es šo visu esmu veidojis sešus gadus. Man bieži jautā, vai man ir bērni, un es saku — jā, viens ir šeit, otrs tur. Šīs vietas man vienmēr ir bijušas kā mani bērni. Šodien es salūzu. Es nesapratu, kas notika un kāpēc tā notika. Mēs vēl neesam noskaidrojuši, kāpēc bārs aizdegās un kāds bija ugunsgrēka iemesls.”
Galvanovskis gan uzsver, ka jau pirmajās stundās pēc ugunsgrēka sajutis milzīgu cilvēku atbalstu.
“Šobrīd vēl nav skaidrs, kas būs tālāk, bet es varu pateikt vienu — tas, kas šodien notiek, ir spēks un mīlestība. Ir, manuprāt, ap pus vienpadsmitiem no rīta, un tas viss notika ap pus septiņiem. Šobrīd tur iekšā jau ir visi sadarbības partneri, kas ar mums strādā. Visi brauc un palīdz, jo saprot, ka tā nevajadzēja notikt. Mēs vienmēr ar vismīļāko sirdi esam uzņēmuši klientus, rīkojuši koncertus un veidojuši šo vietu. Un tad vienā dienā tu pamosties, un tev pasaka, ka tev vairs nav tā, ko esi veidojis pusdzīvi. Es mēģinu smaidīt, bet īsti nav par ko,” viņš saka.
Runājot par ugunsdrošību, Galvanovskis norāda, ka tikai pirms nedēļas viss pārbaudīts un sakārtots no A līdz Z, lai viss tiešām būtu perfekti.
“Tā nav lieta, ar ko jokoties. Es katru brīdi esmu pateicīgs par to, ka tas notika laikā, kad tur nebija neviena cilvēka. Ar šādām lietām ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Mūsdienu tehnoloģijas un apstākļus ne vienmēr var paredzēt. Man likās, ka es varu. Izrādās — arī es nevaru,” viņš atzīst.
Galvanovskis neslēpj, ka notikušais ir īpaši smags, jo vēl nesen viņš ar komandu bija sajutis, ka pēc ilga darba bāra koncepts beidzot ir pilnībā izveidots.
“Ja uzmanīgi skaita, seši gadi nav maz. Es cenšos visam pieiet ar pozitīvismu, bet šajā vietā ir ieguldīti seši gadi. Pagājušajā nedēļā es tieši teicu savam brālim, ar kuru kopā strādājam: beidzot pēc sešiem gadiem koncepts ir noslēgts, mēs esam uzbūvējuši tādu bāru, kādu vēlējāmies. Un nedēļu vēlāk viss nodega.”
Tāpat Galvanovskis atzina, ka apdrošināšanas polise nav aktīva.
Uguns izpostītais bārs "The Sinners"
Vecrīgā 300 kvadrātmetru platībā dedzis "The Sinners" bārs.