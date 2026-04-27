Pēc vēja turbīnas nogāšanās Bunkas pagastā uzdod nekavējoties apsekot visas vecās vēja turbīnas
Latvijā visas vecās vēja turbīnas, īpaši tās, kas elektrību neražo, nekavējoties ir jāapseko, pirmdien, apsekojot nogāzušos vēja turbīnu Bunkas pagastā, norādījis klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis (ZZS).
Viņš platformā "X" vēsta, ka ar AS "Sadales tīkls", Būvniecības valsts kontroles biroja un Valsts vides dienesta (VVD) ekspertiem ir panākta vienošanās, ka vecās vēja turbīnas nekavējoties ir jāapseko.
Pēc atzīmētā, svētdien, 26. aprīlī, nogāzusies vēja turbīna bija ražota deviņdesmitajos gados, un pēdējos trīs gadus tā elektrību neražoja.
Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) otrdien, 28. aprīlī, preses konferencē informēs par izaicinājumiem un izmaiņām vēja parku attīstības regulējumā un turpmākajiem soļiem. Vienlaikus Melnis informēs arī par galvenajiem secinājumiem un plānotajām rīcībām attiecībā uz vēsturiski izbūvētām vēja elektrostacijām Latvijā.
Uzņēmuma SIA "Jaunmiki" īpašnieks Jānis Meisters aģentūrai LETA minēja, ka ap plkst. 8 saņemta informācija no "Sadales tīkla" par elektroenerģijas pārtraukumu, bet pusdienlaikā vēja parka apsaimniekotājs ziņojis, ka viena no turbīnām ir nokritusi. Notikuma vietā nekavējoties atslēgta elektroenerģijas padeve. Pirmdien plānots sākt seku novēršanas darbus.
Viņš lēš, ka turbīna, visticamāk, nogāzusies stipra vēja dēļ, un par ļaunprātīgu rīcību aizdomu pagaidām nav. Precīzs negadījuma cēlonis vēl tiks noskaidrots.
Vēja parkā atrodas piecas nelielas jaudas turbīnas, katra ar jaudu 200 kilovati, un kopējā parka jauda ir viens megavats. Turbīnas uzstādītas pirms aptuveni 15 gadiem, bet pašreizējais īpašnieks tās iegādājies pirms pieciem līdz sešiem gadiem.
Iepriekš turbīnām bijušas tehniskas problēmas, un tās nav bijušas darba kārtībā. To atjaunošanai būtu nepieciešami būtiski ieguldījumi, tādēļ nolemts par vēja parka pārdošanu, teica Meisters, piebilstot, ka vienošanās ar potenciālo pircēju bija plānota jau šā gada maijā.
Zaudējumu apmērs patlaban vēl tiek vērtēts.