FOTO: atrasti veci matrači, mēbeles, riepas un pat bērnu velosipēds! Apskati, kā Latvijā noritēja Lielā talka

Lielā talka Grāpju pussalā
Šodien visā Latvijā norisinās ikgadējā vides sakopšanas akcija Lielā talka.
Sestdien Lielās talkas laikā ne tikai vākti atkritumi, turklāt atrastas tādas lietas kā veci matrači, mēbeles un riepas, bet arī labiekārtoti skvēri un dabas takas, atklāja organizatoru pārstāve Aiva Rozenberga.
Talkošana notika 1195 oficiāli pieteiktajās vietās, taču zināms, ka pasākumā piedalījās tā sauktie solo talkotāji. Viņu skaits nav zināms, taču pasākuma rīkotāji lēš, ka viņu varētu būt vairāki simti. Talkotāji pulcējās visās Latvijas pašvaldībās.
Rozenberga stāstīja, ka bijusi liela talku dažādība. Tradicionāli tika vākti arī atkritumi, taču arvien vairāk ir tādu vietu, kur vietējās kopienas veic labiekārtošanas darbus. Tostarp tiek labiekārtoti skvēri, veidotas dabas takas, atjaunoti soliņi.
Grāpju pussalā Rīgā, kur talkoja arī Ministru prezidente Evika Siliņa (JV), 12 valstu vēstnieki, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadeti, no ūdens izcelts bērnu velosipēds, dažādi metāla izstrādājumi. Tāpat atrasti vairāki matrači, riepas, mēbeles.
Atkritumu izvešana no talkas vietām sākta jau šodien. Rozenberga uzsvēra, ka individuālajiem talkotājiem maisi ar atkritumiem jānogādā pašvaldības noteiktajās vietās.
Talkas rīkotāji priecājas, ka arī Lielās talkas videokonkursā "Zaļais, kur esi?" piedalījās pārstāvji no visas Latvijas. Skolu grupā par uzvarētāju noteikta Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola, bet dziesmu un deju svētku dalībnieku vidū uzvarēja tautas deju ansamblis "Vaduguns" no Liepājas.
Lielo talku rīko biedrība "Pēdas LV" sadarbībā ar Klimata un enerģētikas ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, "Latvijas valsts mežiem", Dziesmu svētku biedrību.