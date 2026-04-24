FOTO: Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atzīmēta Pasaules grāmatu un autortiesību diena

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atzīmēta Pasaules grāmatu un autortiesību diena
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 23. aprīlī tika atzīmēta Pasaules grāmatu un autortiesību diena, akcentējot Ukrainas kultūras mantojuma un literatūras mijiedarbību ar Latvijas kultūru un sabiedrības noskaņojumu.
Pasākumā piedalījās autori, tulkotāji un izdevēji no Latvijas, Ukrainas un Vācijas. Galvenokārt tika uzsvērts fakts, ka civilizētā sabiedrība palīdz ukraiņiem ne tikai ar karam nepieciešamo, bet arī kultūras jomā, radot jaunas grāmatas par Ukrainas vēsturi, atspoguļojot kara šausmas un pieredzes stāstus, tulkojot un popularizējot ukraiņu literatūru vairākās valodās, piemēram, latviešu un vācu auditorijai.
Grāmatu svētku pirmā daļa tika veltīta jaunāko laiku ukraiņu literatūras izdevumiem un to tulkojumiem.
Klātesošos – par bērnu izglītošanu un izpratnes veidošanu Ukrainas kontekstā, ļoti saudzīgi ilustrējot kara tematiku bērnu atklāsmēm caur pasaku tēliem un burvestībām, kas stiprina ticību labā uzvarai pār ļauno – uzrunāja ukraiņu bērnu grāmatu rakstniece Olga Dužaka, kura, sākoties karam, devusies bēgļu gaitās uz Vāciju. Izdevniecība “Jumava” izdevusi viņas grāmatu “Ukraina pāri visam! Kas notiktu, ja…?”
Grāmatu apgāda “Rundas” vadītājs, vēsturnieks un rakstnieks Māris Mičerevskis, kurš izdevis ukraiņu bestselleru – Oksanas Zabužko “Lauka pētījumi ukraiņu seksā” latviešu valodā, minēja, ka Ukrainā ir burtiski iemīlējies un sācis apgūt ukraiņu valodu. Kā vēsturnieks viņš jau gadiem ilgi padziļināti ir pētījis Ukrainas vēsturi un genofonda attīstību.
Arī Vācijas izdevniecības Friedrich Mauke īpašnieks Andrē Štors pauda, ka viņa acīs ukraiņu tauta un zeme ir apbrīnojama. Pirms kara viņš kopā ar ģimeni tur pavadīja atvaļinājumu, bet tagad brauc regulāri, lai atbalstītu cīnītājus. Viņa prātā nespēj sadzīvot redzētās ainavas pirms kara un tagadējā postaža. Ukrainas tautu viņš atbalsta arī tulkojot un izdodot jaunāko literatūru vācu valodā, viņam tas šķiet svētīgs darbs – vēstīt patiesību par notiekošo.
Svētku otrā daļa tika veltīta izdevniecības “Jumava” izdotās ukraiņu karavīra Oleksija Anuljas, kurš desmit mēnešus pavadījis krievu gūstā, dokumentālā stāsta “Jingle bellz” 1. daļas tulkojuma latviešu valodā atvēršanai. “Jumavas” vadītājs Juris Visockis, kurš savās mājās bija uzņēmis un izmitinājis Oleksiju Anulju, kamēr grāmata tapa, ir aizkustināts par mistikas un Dieva klātbūtni Oleksija liktenī: “Viņš, būdams padomju armijas oficiera dēls, nonākot gūstā, pēkšņi sajuta nepārprotamu Dieva esamību... Kurš kuru atrada – viņš Dievu, vai, varbūt, viņu Dievs? Katrā ziņā viņš izdzīvoja un tas ir galvenais.”
Ogres novada pašvaldības deputāts Egils Helmanis, kurš ierosinājis un atbalstījis grāmatas izdošanu, sacīja, ka šī grāmata kalpos kā liecība un pierādījumi Starptautiskajā Krimināltiesā, kuru dēvē par Hāgas tribunālu.
Noslēgumā Ukrainas vēstniecības pārstāvji pasākuma dalībniekiem kā pateicību dāvāja ievērojamā ukraiņu dzejnieka Tarasa Ševčenko krājumu “Izlase”, kas tulkots latviski.