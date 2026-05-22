Muzeju nakts Ventspilī: spoku stāsti, koncerti un aizraujošas aktivitātes
23. maijā visas četras Ventspils muzeja struktūrvienības – Livonijas ordeņa pils, Piejūras brīvdabas muzejs, Amatu māja un H. Dorbes muzejs – piedāvās radošas un interesantas aktivitātes gan ģimenēm ar bērniem, gan individuālajiem naktsputniem, ziņo Ventspils muzejs.
19.00-23.30 / Muzeju nakts Livonijas ordeņa pilī (Jāņa iela 17)
- 19.00 - 22.00 Dalībnieki meklēs krāsas mākslas darbos un atradīs to līdziniekus ekspozīcijā.
Dažas dienas pirms Muzeju nakts Livonijas ordeņa pilī tiks atklātas Kristīnas Keires un Māra Upzara personālizstādes, kurās redzamo toņu līdziniekus meklēs pils ekspozīcijā. Līdz plkst. 22.00 būs atvērta muzeja ekspozīcija un krājuma izstāde "Drukāts Ventspilī".
- 21.00 - 21.30 Tērpu skate "Mēs mīlam vecas lietas!" Jauniešu radītie tērpi izglītības programmā Viena tērpa stāsts (apģērbu otrā dzīve). Tērpu skates norisi atbalsta Ventspils jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu konkurss.
- 22.00 - 23.30 Koncertprogrammā pils kapelā Saksofons, pozitīvs un Hendelis muzicēs MIKC "Ventspils Mūzikas vidusskolas" audzēkņi Harijs Stūris, Līva Gipsle, Marta Celma, Sabīne Truhņēviča, Nikija Emīlija Geka, Magone Pujēna, pedagoģe Daiga Solovjova, koncertmeistare Maija Solovjova, programmā J. S. Bahs, G. F. Hendelis, A. Vivaldi un I.Arne).
19.00 - 23.00 /Muzeju nakts Piejūras brīvdabas muzejā (Riņķa iela 2)
- 19.15- 20.00 Baptistu lūgšanas namā dzied Ventspils Kultūras centra koris "Ziemeļzvaigzne".
- 19.00 – 23.00 Nakts orientēšanās muzejā. Muzeja apmeklētāji, ienākot muzejā, saņem brīvdabas karti ar maršrutu, kurā atzīmēti muzeja priekšmeti ar saviem saistošajiem stāstiem. Pie katra priekšmeta jāatrod burts, un, pareizi izejot maršrutu, izveidosies vārds.
- Nakts braucieni ar Mazbānīti pa Mazo riņķa līniju. Ar Mazbānīša biļetēm.
20.00-23.00/ Muzeju nakts H. Dorbes muzejā (Ērgļu iela 1)
- 20.00 - 21.00 Rakstnieka Herberta Dorbes muzeja apskate.
- 21.00 - 23.00 Ventspils pilsētas un novada spoku stāsti. Muzeju nakts viesis - rakstniece Laimdota Sēle ar savāktajiem spoku stāstiem no Zlēku, Užavas, Ziru, Jūrkalnes, Vārves pagastiem. Ventspilnieki aicināti stāstīt savus spoku stāstus!
21.00-23.00 / Muzeju nakts Amatu mājā (Skolas iela 3)
- 21:00 - 23:00 Priekšmetu stāsti krustvārdu mīklās.
- Uzmini – atrodi!!
- Dokumentālā filma "Krustsolis" (1981, režisors Ansis Epners, operators Juris Podnieks. Stāsts par Olimpiskā čempiona šķēpmešanā Daiņa Kūlas treneri Māri Grīvu).
Eiropas "Muzeju nakts" ir starptautisks muzeju pasākums, kas ik pavasari notiek daudzās Eiropas valstīs. Akcijas iniciators un koordinators ir Francijas Kultūras un komunikāciju ministrija. Informācija par akciju Eiropas valstīs ir atrodama vietnē. Pasākums tradicionāli norit no sestdienas vakara 19 līdz svētdienas pirmajai rīta stundai.
Ieeja muzejos akcijas laikā ir bez maksas.
Akciju "Muzeju nakts" Latvijā koordinē Kultūras ministrija sadarbībā ar biedrību "Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja".
