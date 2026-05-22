"Sporto visa klase" ziķeri mēro spēkus dažādos izaicinājumos
Noskaidroti projekta "Sporto visa klase" 12. sezonas izcilākie ziķeri
Zemgales Olimpiskajā centrā Jelgavā ar vērienu noslēgušās Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) projekta Sporto visa klase 12. sezonas finālsacensības 3., 4., 5. un 6. klašu grupās.
Spītējot sīvajai konkurencei, par šīs sezonas spēcīgākajām un erudītākajām klasēm valstī kļuva Jelgavas 4.vidusskola 3.c un 4.c klase, Gulbenes novada vidusskolas 5.e klase un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 6.b klase.
Kopumā divu dienu finālsacensībās Jelgavā piedalās 62 labākās klases no 39 Latvijas izglītības iestādēm, kuras visas sezonas garumā uzrādījušas augstvērtīgākos rezultātus reģionālajās stafetēs, mācībās un komandas saliedētības uzdevumos. Trešdiena labākos noskaidroja 5. un 6. klašu skolēni, bet ceturtdien aizraujošas cīņas stadionā un sporta zālē turpināja 3.-4. klašu grupu finālisti.
“Šie jaunieši ir lieli malači - viņi ir daudz darījuši, lai izcīnītu vietu šajā finālā. Taču tas ir arī atgādinājums mums visai sabiedrībai novērtēt to lielo darbu, ko bērnu izaugsmē iegulda skolotāji, treneri un vecāki.
Projekts Sporto visa klase ir ļoti svarīgs vispārējai sabiedrības veselībai, jo tas pierāda, ka sports nav tikai sacensības, bet gan dabiski kļūst par bērnu ikdienu jau no mazotnes. Veidojot ieradumu kustēties katru dienu, mēs liekam pamatus veselīgākai un saliedētākai nākotnes sabiedrībai,” uzsver LOK prezidents Raimonds Lazdiņš.
Dienas garumā skolēni demonstrēja ne tikai izcilu fizisko sagatavotību, bet arī saliedētību, ātrumu un erudīciju. Dalībniekiem bija jāpārvar dažādas stafetes un organizatoru un partneru sarūpētie izaicinājumi.
Pēc apkopotajiem rezultātiem uz goda pjedestāla kāpa:
3. klašu grupā:
● 1. vieta: Jelgavas 4.vidusskolas 3.c klase
● 2. vieta: Gulbenes novada vidusskolas 3.u klase
● 3. vieta: Aizkraukles novada vidusskolas 3.b klase
„Man ļoti patika, ka šajā stafetes sacensību laikā bērni bija saliedēti, viņi bija kā viena komanda. Un tas, laikam, ir tas pats, pats galvenais. Pēc mācību gada viss ir labi - izcīnījām pirmo vietu stafetēs. Atbildot uz jautājumu, kā vērtēju sportošanu piecas reizes nedēļā skolēnu vidū - ļoti pozitīvi, ļoti labi. Es ceru, ka nākamajā gadā izdosies atkārtot to pašu,” pēc uzvaras komentē Artūrs Pitrāns no Jelgavas 4.vidusskolas.
4. klašu grupā:
● 1. vieta: Jelgavas 4.vidusskolas 4.c klase
● 2. vieta: Gulbenes novada vidusskolas 4. b klase
● 3. vieta: Bauskas Valsts ģimnāzijas 4.a klase
Ilze Miklašēvica Jelgavas 4.vidusskolas 4.c klases klases audzinātāja: “Pagājušogad mums bija tāda nedroša otrā vieta, bet mēs jutām, ka šogad būs labi. Jā, bērni ir malači.”
5. klašu grupā:
● 1. vieta: Gulbenes novada vidusskolas 5.e klase
● 2. vieta: Jelgavas 4.vidusskolas 5.a klase
● 3. vieta: Bauskas Valsts ģimnāzijas 5.c klase
“Fantastika! Mēs jau sen to bijām pelnījuši! Trešajā klasē mēs sākām ar ceturto vietu, pagājušajā gadā bijām sestie, bet šogad beidzot mūsu sapnis ir piepildījies. Jā!” emocijas pēc izcīnītās uzvaras neslēpa Gulbenes novada vidusskolas 5.e sporta skolotāja un klases audzinātāja Sarmīte Gobiņa.
6. klašu grupā:
● 1. vieta: Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 6.b klase
● 2. vieta: Saulkrastu novada vidusskolas 6.d klase
● 3. vieta: Jelgavas 4.vidusskolas 6.c klase
“Mēs esam ļoti priecīgas, vienkārši trūkst vārdu! Nevaram noticēt, ka tiešām to izdarījām. Esam ļoti gandarītas par savu darbu, jo esam ieguldījušas tik daudz. Visus šos gadus mēs mērķtiecīgi centāmies, lai nonāktu līdz šim brīdim, un esam dabūjušas to, ko tik ļoti gribējām,” pēc uzvaras finālsacensībās atzina Alūksnes čempiones Katrīna un Kerija.
Svinīgajā pasākuma atklāšanā jaunos sportistus uzrunāja un iedvesmoja Jelgavas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Daģis un LOK prezidents Raimonds Lazdiņš. Pēc kopīgas iesildīšanās klases devās trasē, kur stadionā dalībniekus sagaidīja orientēšanās uzdevums “Virziens”, stafete “Uzrāviens”, uzdevums “Zibsnīs” un skrējiens “Ekspresis”.
Tāpat jaunieši spēkus mēroja dažādos partneru izaicinājumos – “Personības akadēmija”, “Sportland reakcijas siena”, kā arī “Akvedukts un Pipelife izaicinājums”. Savukārt sporta zālē komandas sacentās stafetēs “Fragmenti”, “Kombinācija”, “Tīklā” un apliecināja savas zināšanas erudīcijas uzdevumā.
Aktualizējot bērnu veselību un fizisko attīstību, finālsacensībās sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes pārstāvjiem tika veikti jauniešu fiziskās sagatavotības mērījumi izaicinājumos “Lidojuma režīms” un “Dzelzs tvēriens”. Speciālisti izvērtēja 5. un 6. klašu skolēnu rādītāju atbilstību noteiktajām vecuma normām.
Mērījumu rezultāti izrādījās patiesi iepriecinoši, jo, pēc brīvprātības principa veiktie, dalībnieku vidējie rādītāji apliecināja spēcīgu rokas tvērienu un pat pārsniedza vecumam atbilstošās normas. Savukārt labākie rezultāti pat būtiski pārsniedza starptautiski norādītos kritērijus. Plaukstas spēka testā labākais rokas spiediens zēniem sasniedza 45,8 kg, bet meitenēm – 34 kg, savukārt vertikālā lēciena izaicinājumā augstākais lēciens zēnu konkurencē bija 48,7 cm, kamēr meitenēm labākais rezultāts sasniedza 39,3 cm.
Finālsacensību noslēgumā azartiska cīņa izvērtās arī pedagogu starpā, kuri sacentās īpašā “Sportland” skolotāju konkursā, rādot piemēru saviem audzēkņiem.
Par projektu “Sporto visa klase”
Projekts “Sporto visa klase” šosezon apvienoja vairāk nekā 8600 skolēnu no visas Latvijas, apliecinot savu statusu kā viena no nozīmīgākajām bērnu un jauniešu sporta iniciatīvām valstī. Projekta mērķis ir mērķtiecīgi uzlabot skolēnu fizisko sagatavotību, motivēt veselīgam dzīvesveidam un attīstīt komandas garu.