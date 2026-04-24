Ziepniekkalnā uz gājēju pārejas notriekts jaunietis - puisis izdzīvoja, bet viņam lauztas abas kājas. VIDEO
Rīgā, Ziepniekkalnā uz gājēju pārejas notriekts 18 gadus vecs jaunietis. Pēc notikušā negadījuma vietējie iedzīvotāji atkal ceļ trauksmi par bīstamo ceļa šķērsošanas vietu Valdeķu ielā, kur sarkano luksofora signālu bieži vien ignorē gan bērni, gan pieaugušie.
Aculiecinieki raidījumam "Degpunktā" atklājuši, ka negadījums noticis brīdī, kad krustojumā bijusi intensīva satiksme. Pēc sadursmes ar spēkratu jaunietis smagā stāvoklī nogādāts ārstniecības iestādē. Lai gan puisis izdzīvoja, viņš guvis smagas traumas – lauztas abas kājas.
Aculiecinieki apgalvo, ka liktenīgajā rītā jaunietis, iespējams, skrējis pāri gājēju pārejai pie sarkanā luksofora signāla. Precīzus negadījuma apstākļus un iesaistīto pušu atbildību šobrīd skaidro Valsts policija.
Vietējie iedzīvotāji uzsver, ka konkrētā gājēju pāreja jau iepriekš iemantojusi bēdīgu slavu. Netālu strādājošā "Narvesen" pārdevēja Sintija norāda, ka šī nav pirmā reize, kad krustojumā notiek nelaime: "Te jau vairākas reizes no vietējiem dzirdēts, ka te ir avārijas bijušas, ka nav pirmā reize, kad kāds notriekts."
BLOKS "Saistītās ziņas"
Iedzīvotāji novērojuši, ka bieži vien tieši nepilngadīgie ir tie, kuri nepievērš uzmanību satiksmes plūsmai un luksoforam. "Vienmēr – visu laiku skrien. Neskatās. Sarkans – un tāpat bizo! Bērni it sevišķi," situāciju raksturo iedzīvotāji.
Satiksmes drošības eksperti un policija atkārtoti aicina gan gājējus lieki neriskēt un sagaidīt atļaujošo luksofora signālu, gan arī autovadītājus būt īpaši modriem, regulāri uzraugot situāciju pie gājēju pārejām, lai izvairītos no traģiskām sekām.