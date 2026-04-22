Aizsaulē devies tēlnieks un ilggadējais Smiltenes Mākslas skolas direktors Haralds Balodis
2026. gada 21. aprīlī mūžībā devies tēlnieks, pedagogs un ilggadējais Smiltenes Mākslas skolas direktors Haralds Balodis (23.08.1958.–21.04.2026.). Cilvēks, kurš trīs gadu desmitus bija Smiltenes radošā gara un identitātes kalējs. Haralds ir devis paliekošu ieguldījumu novada mākslas attīstībā, kā arī jauno talantu radošajā un profesionālajā izaugsmē.
Kā vēsta Smiltenes novada pašvaldība, savu pedagoga ceļu Haralds iesāka 1988. gadā Priekuļos, kur paralēli tēlnieka amatam strādāja par pedagogu Priekuļu bērnu mākslas skolā. Ar 1991. gadu pedagoga pieredze turpinājās Valkas bērnu mākslas skolas Smiltenes filiālē, bet jau 1992. gadā Haralds kļuva par tās vadītāju. Ar 1996. gada 1. jūliju viņš kļuva par vadītāju nu jau akreditētai Smiltenes Mākslas skolai.
"Haralds Balodis bija Smiltenes Mākslas skolas sirds un dvēsele. No 1996. līdz 2022. gadam viņš vadīja skolu, veidojot to par radošu, atvērtu un iedvesmojošu vidi, kurā izaugušas daudzas jaunās mākslinieku paaudzes. Pateicoties viņa dedzībai un neatlaidībai, Smiltenes Mākslas skola atrada savas mājas gleznotāja Jāņa Medņa dzimtas īpašumā, kuru Haralds ar tēlnieka precizitāti un saimnieka rūpību izveidoja par vietu ar īpašu, māksliniecisku auru, kur katra detaļa liecināja par viņa personīgo ieguldījumu. Viņš nebija tikai direktors – viņš bija līdzgaitnieks, iedvesmotājs un atbalsts gan pedagogiem, gan audzēkņiem.
Viņa devums Smiltenei ir paliekošs un pamanāms ik uz soļa. Viņš ir Smiltenes pilsētas karoga dizaina autors, pēc viņa idejas tapuši Smiltenes vidusskolas un "Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīcas" logo. Haralds veidojis balvas "Smiltenes gada cilvēks" un "Goda medaļas" māksliniecisko tēlu, un viņa veidotie piemiņas akmeņi glabā pilsētas vēstures un cilvēku stāstus. Viņš veidojis piemiņas akmeni Smiltenes vidusskolas skolotājiem un firsta Paula Līvena portretu cilni pie “Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīcas” un Kalnamuižā. Šie un vēl daudzi citi darbi ir kā apliecinājums viņa piederībai, cieņai un mīlestībai pret savu pilsētu un tās cilvēkiem.
Haraldu var raksturot kā izcilu profesionāli ar stabilu viedokli par kultūrpolitiku Latvijā un profesionālās mākslas izglītības nozīmīgumu. Viņš vienmēr nelokāmi iestājās pret netaisnību, provinciālismu domāšanā un darbībā. Viņš bija apveltīts ar labu humora izjūtu un sirsnību.
34 gadu mūža ieguldījums izglītībā un mākslā ir atstājis paliekošas vērtības. To turpina nest viņa audzēkņi – gan Latvijā zināmi un starptautiski atzīti mākslinieki, gan tie, kuri vēl tikai uzsāk savu ceļu mākslā. Viņš ne tikai mācīja mākslu – viņš veidoja personības un profesionāļus savā nozarē. Viņš iedvesmoja ar savu piemēru un prata saskatīt dārgakmeni katrā audzēknī," teikts paziņojumā.
Atvadīšanās notiks sestdien, 25. aprīlī pulksten 15.00 Smiltenes pilsētas kapos.
Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību aizgājēja tuviniekiem, talanta cienītājiem un visiem, kam viņš bija dārgs.