Šodien 15:16
Aivis Ceriņš paziņo, ka ies politikā
Televīzijas personība un pasākumu vadītājs Aivis Ceriņš soctīklā "X" paziņojis, ka dosies politikā.
"Esmu nolēmis pievienoties Andra Kulberga vadītajai biedrībai "Latvijas restarts", kas ir viena no "Apvienotais saraksts" daļām," bez jebkādiem citiem paskaidrojumiem pauda Ceriņš.
Esmu nolēmis pievienoties @AndrisKulbergs vadītajai biedrībai “Latvijas restarts”, kas ir viena no @Apvienotais_ daļām.#manalatvijamanaatbildība #apvienotaissaraksts pic.twitter.com/sNNm2qbkcD— Aivis Ceriņš (@CerinsAivis) May 16, 2026
Šā gada 1. maijā Jauns.lv vēstīja, Latvijā pazīstamais pasākumu un raidījumu vadītājs Aivis Ceriņš savā "X" kontā dalījies ar jaunumiem - pēc 12 gadiem viņš beidza darbu TV24 raidījumā "Preses klubs".