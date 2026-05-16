Vilkoits: Šveicei ir ātra un agresīva komanda
Latvijas valstsvienības pirmie pretinieki pasaules čempionātā šveicieši spēlē ātru un agresīvu hokeju, sarunā ar žurnālistiem pēc rīta treniņa teica Latvijas izlases treneris Raimonds Vilkoits.
Latvijas izlase pirmo spēli "Swiss Life" arēnā Cīrihē aizvadīs plkst. 21.20 pēc Latvijas laika. Savukārt Šveicei tas būs otrais mačs divās dienās - vakar pagājušā gada fināla atkārtojumā šveicieši guva uzvaru 3:1 pār pērnā gada čempioni ASV.
"Šveices komanda pretiniekiem nedod daudz laika un telpas elpot," mājiniekus raksturoja Vilkoits. "Viņi pie pirmās iespējas cenšas "uzsēsties" virsū aizsardzības zonā un arī vidējā zonā spēlē diezgan aktīvi. Salīdzinot ar pagājušo gadu, nedaudz mainījusies sagaidīšana vidējā zonā, bet kopumā tās tendences ir palikušas nemainīgas - ātrums un agresija.
"Pēc Vilkoita vārdiem, lai sasniegtu labvēlīgu rezultātu mačā ar šveiciešiem, Latvijas izlases spēlētājiem jābūt gudriem, pareizi jāsagaida pretinieki, jādara savs darbs un jāizmanto savas iespējas.
Treneris atklāja, ka pirmajā spēlē Latvijas izlases vārtus sargās Kristers Gudļevskis, bet vairākumā iespēja varētu tikt dota arī izlases jaunākajam spēlētājam Oliveram Mūrniekam.
Turnīra turpinājumā rīt Latvijas izlase plkst. 21.20 spēlēs ar Vācijas valstsvienību. Tad 19. maijā plkst. 17.20 būs jāspēlē ar Austriju, zaudējums kurai latviešiem pērn liedza sasniegt ceturtdaļfinālu, 21. maijā plkst. 17.20 - ar Somiju, 23. maijā plkst. 13.20 - ar ASV, 24. maijā plkst. 17.20 - ar Lielbritāniju, bet noslēdzošajā grupas spēlē 26. maijā plkst. 13.20 latvieši spēkosies ar Ungārijas hokejistiem.
Otrā grupā Fribūrā cīnīsies Kanāda, Zviedrija, Čehija, Dānija, Slovākija, Norvēģija, Slovēnija un Itālija.