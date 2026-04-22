"Esmu pieņēmusi skarbu lēmumu": pēc korgija saplosīšanas Jaunmārupē saimniece savu suni iemidzinās
Pēc nedēļas nogalē notikušās traģēdijas Jaunmārupē, kur divi suņi pie bērnu laukuma līdz nāvei saplosīja pavadā vestu korgiju un savainoja beļģu aitu suni, ar paziņojumu sociālajā tīklā "Facebook" klajā nākusi sieviete, no kuras pagalma dzīvnieki izmuka.Viņa atzinusi savu vainu policijā un pieņēmusi smagu lēmumu – viņas pašas īpašumā esošā kuce tiks eitanizēta, savukārt otrs suns, kas bija atstāts viņas uzraudzībā, tiks atdots likumīgajam saimniekam un pametīs novada teritoriju.
Sieviete sociālajos tīklos publicējusi paziņojumu, skaidrojot, ka traģiskais incidents noticis ģimenes prombūtnes laikā, kad abi suņi izkļuvuši no mājas teritorijas. Viņa izsaka visdziļāko līdzjūtību bojāgājušā korgija Millijas, kā arī savainotā beļģu aitu suņa saimniekiem, norādot, ka ar viņiem ir saziņā jau no pirmās dienas pēc nelaimes.
"Nevienu brīdi neesmu ne slēpusies, ne atteikusies no atbildības par savā uzraudzībā esošajiem suņiem," uzsver sieviete. Viņa apliecina, ka saistībā ar notikušo tiesībsargājošajās iestādēs ir ierosinātas administratīvā pārkāpuma lietas, policijā ir sniegti paskaidrojumi un vaina pilnībā atzīta.
"Esmu pieņēmusi skarbu un sāpīgu lēmumu"
Lai izslēgtu jebkādu iespēju, ka šāda nelaime varētu atkārtoties nākotnē, sieviete spērusi radikālus soļus. Melnais suns, kurš arī piedalījās uzbrukumā, dosies atpakaļ pie sava likumīgā saimnieka un Jaunmārupes vai Mārupes teritorijā vairs neatradīsies. Savukārt pašas sievietes īpašumā esošo kuci nolemts eitanizēt.
Tā kā notikušais ir radījis milzīgu rezonansi un sašutuma vētru vietējo iedzīvotāju vidū, sieviete lūdz sabiedrību pārtraukt "raganu medības" internetā.
"Šis ir smags brīdis abām bojāgājušā un savainotā suņa ģimenēm, arī manai ģimenei, kurā aug nepilngadīgi bērni, tādēļ lūgums nekurināt lieki naidu, kas nepadarīs notikušo par nebijušu, bet tikai pastiprinās ciešanas un pārdzīvojumus visiem iesaistītajiem. Esiet cilvēcīgi!" aicina sieviete.
Iedzīvotāji cēla trauksmi par drošību
Portāls Jauns.lv jau vēstīja, ka Jaunmārupē pie bērnu laukuma divi suņi saplosījuši pie pavadas esošu korgiju. Notikušais izraisīja plašu sašutumu Mārupes iedzīvotāju "Facebook" grupā. Komentētāji pauda satraukumu par drošību publiskajā vidē un aicināja nekavējoties vērsties Valsts policijā un Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD).