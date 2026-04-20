Jaunmārupē pie bērnu laukuma divi suņi saplosa pie pavadas esošu korgiju; iedzīvotāji prasa rīcību
Mārupes iedzīvotāju vidū sašutumu izraisījis kāds incidents Jaunmārupē, kur, pēc sociālajos tīklos publiskotās informācijas, divi suņi līdz nāvei saplosījuši miermīlīgu korgiju, kas atradies saimnieces pavadā.
Par notikušo vēstīts Mārupes “Facebook” grupā, kur ieraksta autore Irina norāda, ka abi dzīvnieki pastaigājušies pie Jaunmārupes bērnu laukuma un, iespējams, arī citās dienās varētu nekontrolēti atrasties apkārtnē.
Notikušais izraisījis plašu rezonansi komentāru sadaļā. Vairāki iedzīvotāji pauduši satraukumu par drošību publiskajā vidē, īpaši bērnu laukuma tuvumā, un aicinājuši cietušos un aculieciniekus vērsties policijā ar iesniegumiem. Komentētāji norāda, ka tieši oficiāli iesniegumi par konkrētiem uzbrukumiem, sekām un liecībām varētu būt izšķiroši, lai atbildīgās iestādes varētu rīkoties.
Daļa iedzīvotāju arī atgādinājuši, ka Jaunmārupes spēļu laukuma apkārtnē ir videonovērošanas kameras, un aicinājuši pieprasīt konkrētās dienas ierakstus, ja tas vēl nav izdarīts. Citu komentētāju ieskatā, process varētu virzīties ātrāk, ja policijā vērsīsies ne tikai cietusī puse, bet arī notikuma liecinieki.
Komentāros izskanējuši arī praktiski ieteikumi turpmākajai rīcībai. Iedzīvotāji norāda, ka, ja dzīvnieks gājis bojā, tā mirstīgās atliekas būtu jānodod ekspertīzei, lai vēlāk šo informāciju varētu izmantot, vēršoties policijā un Pārtikas un veterinārajā dienestā.
Vienlaikus vairāki komentētāji uzsvēruši, ka sašutums sociālajos tīklos vien nevar aizstāt juridiski korektu rīcību. Lai tiktu izvērtēta atbildība un iespējamie drošības riski, nepieciešami oficiāli iesniegumi pašvaldības policijā un citās atbildīgajās institūcijās.