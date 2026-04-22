"Grāmatu gardēži" priecāsies: Smiltenes bibliotēkā saņemts liels interesantas lasāmvielas klāsts
Aprīlis atnesis ne tikai sauli un putnu dziesmas, bet arī jaunus stāstus Smiltenes bibliotēkas plauktos. Tajos savu vietu atradušas 62 jaunas grāmatas, kas aicina lasītājus doties gan mierpilnos vakara lasījumos, gan aizraujošos piedzīvojumos, ļaujot uz brīdi aizmirst ikdienu. Jaunās grāmatas lasītājiem būs pieejamas no 28. aprīļa, vēsta Smiltenes novada pašvaldība.
Lasītājiem, kuri novērtē spriedzes pilnus sižetus, negaidītus pavērsienus un intriģējošus noziegumu stāstus, šobrīd pieejams īpaši bagātīgs jaunāko darbu klāsts. To vidū izceļas gan psiholoģiskie trilleri, gan klasiskie detektīvromāni, kas spēj aizraut līdz pat pēdējai lappusei.
Jaunākais Frīdas Makfadenas romāns “Nekad nemelo” piedāvā intensīvu psiholoģisko spriedzi, kur robeža starp patiesību un meliem kļūst arvien neskaidrāka. Autores rokrakstam raksturīgie sižeta pavērsieni un neparedzamais noslēgums padara šo grāmatu par īstu atradumu trilleru cienītājiem.
Savukārt Ričarda Ingrema darbs “Nulles punkts” uzrunās klasiskā kriminālā žanra piekritējus. Šajā romānā uzmanības centrā ir rūpīgi veidota izmeklēšana, kur katra detaļa ved tuvāk patiesībai, ļaujot lasītājam sekot līdzi notikumu attīstībai soli pa solim.
Anna Klīvsa, kura pazīstama ar dziļi izstrādātiem detektīvstāstiem, romānā “Dziednieki” piedāvā noslēpumainu un emocionāli piesātinātu izmeklēšanu.
Grāmatu plauktos nonākuši arī vairāki spilgti darbi, kas apvieno vēsturisko un mīlestības romānu šarmu ar emocionāli piesātinātiem stāstiem.
Rīsas Boenas vēsturiskais mīlas romāns “Venēcijas skiču burtnīca” aizved lasītāju uz romantisko Venēciju, kur savijas pagātne un tagadne, atklājot sen glabātus noslēpumus.
“Vēju pils”, ko radījusi Mērija Mārgareta Keja, ir episks stāsts par mīlestību un identitāti koloniālās Indijas fonā, kur savijas kultūras, politiskie satricinājumi un personiskie likteņi.
Ar jūras noskaņām un noslēpumainību piesaista Eleanoras Bjūkenenas romāns “Jūras akmeņu māsas”, piedāvājot gan emocionālu dziļumu, gan lirisku dabas klātbūtni.
Mūsdienīgāku emocionālo spriedzi sniedz Kolīnas Hūveres romāns “Atmiņas par viņu” – aizkustinošs stāsts par vainu, piedošanu un otro iespēju.
Savukārt Ellenas Feldmanes darbs “Parīze nekad neatlaiž” aizved uz Otrā pasaules kara laika Eiropu, izgaismojot sarežģītas izvēles un to sekas, kas turpina ietekmēt cilvēku dzīves arī pēc kara.
Bērnu apkalpošanas nodaļā 25 jaunas grāmatas.
Iznācis lasītāju iemīļotās A. F. Stedmenas grāmatu sērijas piektā daļa “Skandars un gara karš”. Skandars nonāk jaunā, vēl bīstamākā konfliktā, kur viņam jāizvēlas starp uzticību draugiem un cīņu par pasaules līdzsvaru, kas var sabrukt jebkurā brīdī.
Gunta Eņģeļa “Tēta vakara pasakas” ir sirsnīga bērnu grāmata, kas apvieno aizraujošus stāstus ar mūsdienīgu skatījumu, palīdzot stiprināt tuvību un vakara rituālus ģimenē. Tā attīsta bērna iztēli, empātiju un lasītprasmi, vienlaikus padarot kopīgo lasīšanu par īpašu un emocionāli bagātu pieredzi.
Sev vēlamo grāmatu iespējams rezervēt, iepriekš zvanot uz tālruni 26449145 (Pieaugušo apkalpošanas nodaļa), 20047831 (Bērnu apkalpošanas nodaļa) vai atnākot uz bibliotēku, kā arī izmantojot elektroniskā kopkataloga autorizētā lietotāja iespējas.
Smiltenes bibliotēka aicina ikvienu ienākt, ielūkoties jaunumu plauktā un atrast savu nākamo stāstu.