“Splendid Palace” iekļauts Eiropas kino kultūras dārgumu sarakstā
Eiropas Kinoakadēmija (European Film Academy, EFA) papildinājusi Eiropas kino kultūras dārgumu sarakstu ar desmit jaunām vietām, kuru vidū iekļauts arī kinoteātris "Splendid Palace".
Eiropas kino kultūras dārgumi ir daļa no Eiropas Kinoakadēmijas paplašinātajām filmu mantojuma aktivitātēm, kas aizsākās 2022. gadā. Eiropas kino kultūras dārgumu sarakstā tiek iekļautas vietas, kurām ir simboliska nozīme Eiropas kino dzīvē un vēsturiska vērtība - vietas, kuras nepieciešams saglabāt un aizsargāt ne tikai šodien, bet arī nākamajām paaudzēm.
Kinoteātris “Splendid Palace” ir viens no krāšņākajiem un senākajiem Eiropas kinoteātriem, kas jau kopš 1923. gada priecē kino mīļotājus ar izcilu un kvalitatīvu kino. Ēkā vienmēr ir demonstrēts kino, tādēļ “Splendid Palace” ir saglabājis savu vēsturisko izskatu un vērtību kā arhitektūras piemineklis.
"Mums ir patiess gods, ka kinoteātris “Splendid Palace” ir iekļauts Eiropas kino kultūras dārgumu sarakstā. Līdz šim sarakstā iekļuvušas tikai 60 ievērojamas vietas Eiropā, bet šogad saraksts papildināts ar vēl desmit nozīmīgām vietām, no kurām viena ir kinoteātris "Splendid Palace". Saņemtā atzinība apliecina ne tikai kinoteātra vēsturisko nozīmi, bet arī nepārtraukto ieguldījumu kino kultūras saglabāšanā un attīstībā Latvijā un Eiropā. Mēs ar lielu atbildību turpināsim rūpēties par šo unikālo kultūras mantojumu, lai tas iedvesmotu arī nākamās paaudzes," saka kinoteātra "Splendid Palace" vadītāja Ildze Egliņa.
"Kinoteātris "Splendid Palace" gadu gaitā ir mērķtiecīgi veicinājis atpazīstamību Eiropā. 2021. gadā “Splendid Palace” saņēma Eiropa Cinemas balvu par labāko programmu. Šeit notikusi franču režisores Anjēzes Vardas godināšana, viņai saņemot Eiropas Kinoakdēmijas balvu par mūža ieguldījumu. Kino klasika līdzās jaunajam Eiropas kino un nozīmīgām nacionālām pirmizrādēm veido mūsu skatītāju gaumi un emocionālo pieredzi. Šī Eiropas Kinoakadēmijas atzinība ir ļoti pagodinošs mūsu darba novērtējums un rosinošs nākotnes perspektīvām,” uzsver kinoteātra mākslinieciskā vadītāja un kuratore Daira Āboliņa.
2026. gadā Eiropas kino kultūras dārgumu saraksts papildināts vēl ar vēsturiskiem kinoteātriem "Bio Skandia" Stokholmā un "Kino International" Berlīnē, kinostudiju “Shqipëria e Re” Tirānā un Dovženko kinostudiju Kijivā. Tāpat Eiropas kino dārgumu sarakstu papildinājušas tādas kino filmēšanas vietas kā “Stalkera ceļš” Tallinā, Vemorkas hidroelektrostacija Norvēģijā, Romiešu aka Belgradā, kā arī Kauņas pilsētas muzejs un digitalizētais izcilā poļu kinorežisora Kšištofa Keslovska daiļrades arhīvs. Vairāk informācijas pieejama šeit.
Šobrīd Eiropas kino kultūras dārgumu sarakstā ir iekļautas 70 vietas. Latviju šajā sarakstā pārstāv Mežaparka Lielā estrāde un tagad arī kinoteātris "Splendid Palace".
Piedaloties Eiropas Kinoakadēmijas pārstāvjiem, Eiropas kino kultūras dārguma apliecinošās plāksnes svinīga atklāšana kinoteātrī "Splendid Palace" iecerēta šā gada 19. augustā.
"Splendid Palace" 95 gadu jubilejas svinības
Kinoteātra "Splendid Palace" 95 gadu jubilejas svinības.