Latvijas un Igaunijas speciālisti tiekas Dienvidkurzemē, lai stiprinātu pārrobežu sadarbību
Dienvidkurzemē atklāts starptautiskais projekts “HydroScope”, kas, apvienojot Latvijas un Igaunijas ekspertus, ieviesīs reāllaika monitoringu un digitālos rīkus gruntsūdeņu un ar tiem saistīto ekosistēmu aizsardzībai. Projekts stiprinās pārrobežu sadarbību, mazinās klimata un piesārņojuma ietekmi un uzlabos ūdens kvalitāti reģionā.
Dienvidkurzemes novada pašvaldība ziņo, ka 2026. gada 14. un 15. aprīlī Dienvidkurzemes novadā norisinājās starptautiskā projekta “HydroScope” partneru tikšanās un atklāšanas pasākums, pulcējot ekspertus no Latvijas un Igaunijas, lai kopīgi strādātu pie pārrobežu gruntsūdeņu resursu un ar tiem saistīto ekosistēmu aizsardzības.
Projekts vērsts uz inovatīvu risinājumu izstrādi un ieviešanu, izmantojot reāllaika monitoringu un digitālos rīkus, lai mazinātu klimata pārmaiņu un piesārņojuma ietekmi uz gruntsūdeņiem. Tas īpaši nozīmīgi reģioniem, kur ūdens resursi ir cieši saistīti ar dabas ekosistēmām un vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Divu dienu vizītē partneri piedalījās seminārā Rucavā, kur prezentēja projekta aktivitātes, partneru pieredzi un līdzšinējos pētījumus. Pasākumu atklāja Dienvidkurzemes novada pašvaldības pārstāvji, uzsverot starptautiskās sadarbības nozīmi ilgtspējīgā ūdens resursu pārvaldībā.
Seminārā apsprieda:
- gruntsūdeņu monitoringu Latvijā un Igaunijā,
- klimata pārmaiņu ietekmes prognozēšanu,
- piesārņojuma izpētes pieredzi,
- pārrobežu sadarbības stiprināšanu ūdens resursu pārvaldībā.
Otrajā dienā projekta partneri devās izbraukuma vizītē pa Dienvidkurzemes reģionu, apmeklējot nozīmīgas monitoringa vietas un dabas objektus, tostarp novērojumu urbumus, avotus un Sventājas upes ieleju. Praktiskā pieredze ļāva partneriem iepazīt reālos apstākļus un diskutēt par datu vākšanas un analīzes metodēm dabā, kā arī pētīt piemērotājos avotus, kuru ūdens kvalitāti projekta laikā plānots monitorēt.
Vizītes laikā apmeklēja vairākus objektus, tostarp - gruntsūdeņu monitoringa urbumus Rucavā un Gramzdā, Leju avotu un Sventājas upes ieleju, kā arī citus avotus un hidroloģiskos objektus Gramzdas un Virgas apkārtnē.
Šāda veida klātienes tikšanās un pieredzes apmaiņa ir būtiska, lai nodrošinātu efektīvu projekta īstenošanu un kopīgu risinājumu izstrādi, kas balstīti zinātniskos datos un praktiskā pieredzē.Projekta ietvaros plānots ne tikai monitorēt ūdens kvalitāti, bet arī labiekārtot ap avotiem esošo teritoriju un uzlabot piekļūstamību.
Projekts “HydroScope” stiprina Latvijas un Igaunijas sadarbību, vienlaikus veicinot ilgtspējīgu dabas resursu pārvaldību un pielāgošanos klimata pārmaiņām. Tā rezultāti nākotnē palīdzēs uzlabot gruntsūdeņu kvalitāti, kā arī nodrošināt drošāku un ilgtspējīgāku vidi reģiona iedzīvotājiem.
Projekts HydroScope - “Pārrobežu gruntsūdeņu resursu un no tiem atkarīgo ekosistēmu aizsardzība no ekstremāliem klimata notikumiem un piesārņojuma, izmantojot reāllaika monitoringu un digitālos avotus” (projekta Nr. EE-LV00250) tiek īstenots Interreg Igaunijas - Latvijas programma ietvaros, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonds līdzfinansējumu.